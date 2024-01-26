深圳最完整年貨地圖：一文睇清花卉、黃金、海味和利巿封去哪買？

深圳人的新年儀式感從囤年貨開始藍罐曲奇、徐福記、利是糖，對聯、利是封、年橘、海味，統統都要囤起來。除了港人鍾愛的Costco和山姆可以購買零食之外，這份年貨攻略包括農貨批發市場、迎春花市、新年零食和對聯和利是封等新年飾品的購買地點。



農貿批發市場

每年春節前，各個農批市場的人流量就到達巔峰時刻，市場里各類年貨琳琅滿目，炒貨、熏肉、臘腸、瓜果蔬菜一應俱全，想要追尋最樸素親切的年味，就去農批市場逛一逛吧。

掃貨指南：

1. 福田農產品批發市場

地址：深圳市福田區梅林一村旁

交通：

(1) 由於經地鐵或巴士去福田農產品批發市場須轉多次車，建議乘的士前程，車程約15分鐘，車費約¥40。

(2) 福田口岸過關，可乘地鐵4號線至上梅林站下車，轉乘地鐵9號線至梅景站下車，從C口出去左轉行約20米再右轉行50米，前方即是福田農批市場的地下一樓東南門入口。一樓有多個樓梯可行至二樓。全程約40分鐘，車費約¥3。

(3)羅湖口岸過關，搭乘地鐵9號線至梅景站下車，從C口出去左轉行約20米再右轉行50米，前方即是福田農批市場的地下一樓東南門入口。一樓有多個樓梯可行至二樓。全程約45分鐘，車費約¥4。

2. 蛇口市場 (食海鮮推介)

地址：廣東省深圳市南山區南油漁村南路

交通：在地鐵2號線「東角頭站」A出口，到「漁村路」轉左就到。或者在深圳灣口岸乘B737巴士，到「南山婦幼保健院」，之後向後行到「漁村路」轉左。

3. 海吉星農批市場

地址：廣東省深圳市龍崗區丹農路附近

交通：公車海吉星站下車

營業時間：9:00-19:00

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零食批發中心

紫荊城食品交易中心是位於華強北的大型進口零食批發城，相連的店鋪里擺滿了零食，這裡的零食一件也是批發價，是置辦新年零嘴的好地方。

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掃貨指南：

紫荆城食品交易中心

地址：深圳市福田區振興路55號

交通：地鐵2號線華強北站B出口

營業時間：10:00-22:00

「年貨一條街」中英街延長通關

中英街是80年代深圳最火的商業街，也是深圳人公認的「年貨一條街」，如今延長通關時間到每晚22:00，這條百年老街變得更加熱鬧了，這裡匯聚了大家過年的大部分必需品，可以掃到各種實惠百貨。

多圖｜「中英街復活」逼爆遊人 吃地道港餐 逛實惠百貨廖記藥行

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筍崗文具玩具城

老深圳都知道的「筍崗倉庫」，批發市場里隨處一個角落都充滿了新年氣息，年貨、對聯、燈籠把商鋪染成了中國紅，來這裡買買買的人少不了提兩大摞年貨回家，一袋袋裝的都是對生活的熱愛和新年的期待。

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掃貨指南：

筍崗文具玩具禮品批發市場

地址：羅湖區寶安北路2033號

公共交通：深圳地鐵7號線筍崗A出口/9號線紅嶺北D出口

營業時間：08:00-19:00



珠寶批發城

特力吉盟黃金首飾產業園位於羅湖區黃金珠寶首飾集聚基地核心地段「水貝片區」，產業園負一層全線貫通，將7家交易中心聯動起來，形成了全國最大的地下黃金珠寶交易中心，過年前來這裡挑一件稱心如意的首飾，春節閃耀出街。

特力吉盟黃金首飾產業園。（i遊深圳）

掃貨指南：

特力吉盟黃金首飾產業園

地址：深圳市羅湖區貝麗北路73-1號附近

交通：地處地鐵水貝站

新春年貨市集

各區的新春年貨市集也已經「龍」重登場，一起去逛逛新春年貨市集，既可以購置心儀的年貨，還可以體驗超豐富的互動遊戲。

掃貨指南：

①趣逛新春年貨市集

活動地點：深圳天河城L1層主中庭

活動時間：2024年1月19日-2024年2月9日

②超級新年市集-龍氣滿滿有好市

活動時間：2024年1月12日-2024年2月25日每天11：00-22：00

③2024深圳福田區南園街道新春年貨市集

活動地點：福田區南園街道中信國際大廈

活動時間：2024年1月18日-2024年2月9日

大鵬「幸福生活節」暨南澳海味年貨節

活動於1月19日至2月24日期間在南澳海味街舉行，鮑魚、海參、干貝、花膠、魚干、蝦干、魷魚、蚝干、紫菜……全長約500米的南澳海味街上，海味年貨琳琅滿目，貨品種類齊全，應有盡有。

據了解，為進一步促進文旅消費，南澳圍繞春節節點，整合轄區優質文旅資源，在1月19日至2月25日期間，策劃推出「龍騰迎春·南澳賞星辰大海」系列春節惠民促旅活動，海味年貨節是該系列的首場活動。

接下來，南澳還將舉辦「B.Duck X南澳·小黃鴨濱海迎春游」、「火龍飛舞·舞草龍非遺系列活動」、「星辰大海·西涌國際暗夜社區游園系列活動」、「綠美南澳·迎春賞花植綠活動」，推出「春暖花開·南澳迎春度假浪漫之旅」活動，滿足市民游客春節游玩、消費需求，推動文旅產業高質量融合發展。

掃貨指南：

「幸福生活節」暨南澳海味年貨節

活動地點：南澳海味街

活動時間：2024年1月19日-2024年2月24日

花卉批發市場

買年花是廣東過年的例牌傳統，寓意著來年大吉大利、大展宏圖，這些鮮花堪比白菜價的批發市場一直是深圳人的買花聖地，可以體驗「買花像買菜一樣簡單」的感覺。

除了花卉批發市場，2024深圳迎春花市也已經來襲來看看各區迎春花市的時間和地點，深圳還特設了3193個臨時購花點，遍布74個街道，一出家門口就能買到年花。

「經典王牌」羅湖愛國路花市：2月3日到2月9日

對於「深圳local」來說，愛國路迎春花市是承載著人們美好回憶的地方。今年的愛國路迎春花市以「龍騰盛世 花開羅湖」為主題，將在2月3日至2月9日與大家見面。

不僅有瑞幸醬香拿鐵、鮑師傅、精釀啤酒等品牌駐場，還將牽手華銳光年，與曼聯、皇馬等國際IP品牌，為球迷帶來一場感官盛宴。

「花天錦地」福田迎春花市：2月3日到2月9日

2023深圳迎春花市福田主會場（資料圖）

福田迎春花市擬以「綠美福田中國年，低碳新科技新年俗」為主題，展出面積約24000平方米。包括1個主會場（卓悅中心天元大街），2個分會場（四季花谷+深業上城）和多個街道購花點。

福田花市將搭配商圈舉辦活動、更有演藝嘉年華帶來一系列表演節目，此外也有「錦繡花景展」 和大量的攤位組成的「遊園會」，歡迎民眾邊賞花邊玩樂。

「空中花市」寶安廊橋花市：2月3日到2月9日

2月3日，寶安區迎春花市——「廊橋花市」將在濱海廊橋開市。濱海廊橋是深圳新晉網紅地標建築，正是基於濱海廊橋地理特性和寶安區慢行步道優勢，「廊橋花市」成為深圳市首個立體迎春花市。

2024深圳迎春花市效果圖（寶安）

活動期間不僅有浪漫花街，還融入夜間花市、網上花市、圳品、非遺文創、特色集市、文化藝術嘉年華等內容。

花市重磅內容之一是獨具一格的美陳設計：用龍寶IP形象講述寶安故事，融合「灣區之光」摩天輪、四季公園等寶安文化元素，打造春節別出心裁的花市盛宴。

「深圳小爾濱」龍崗迎春花市：2月3日到2月9日

2024年龍崗區迎春花市主會場將在深圳北理莫斯科大學熱鬧開市。花市以「龍行大運 校迎新春」為主題，舉辦地點為深圳北理莫斯科大學，花市會場總面積約3萬平方米，攤位數量約100個。

除了數量眾多的花檔，主會場還有豐富多樣的年味活動：中俄文藝節、小彈唱live演出、花樣巡遊、民謠&流行專場、曲藝雜談集、舞蹈薈萃、財神爺送福……讓大家不出深圳就能打卡「哈爾濱」風情。

值得一提的是，花市期間，深圳北理莫斯科大學入校無需預約。花市期間，將正式推出「新春校園卡」，內含8個花市&校園特色打卡點：圖書館、校史館、展覽館、車展.....秒回到熟悉的校園時光。最重要的是，憑藉「新春校園卡」打卡集章，可以參與花市現場抽獎活動。

在龍崗迎春花市上更將舉辦車展，鴻蒙、比亞迪、小鵬、騰勢、豐田、上汽多款市面最新車型、爆款產品集中亮相，為車迷朋友打造新春賞車盛宴。

深圳各區迎春花市開放時間和地點詳情👇👇👇

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山姆會員店

年貨購物當然少不了超市，深圳有著大灣區最大規模的山姆會員店，不少香港朋友也經常過來置辦生活用品，現在山姆會員店還推出了「山姆銀聯一碼付」限時活動，不用蹲點搶優惠，來這裡直接一站式購齊大牌好貨，而且香港的朋友也有專屬優惠。

（i遊深圳）

掃貨指南：

深圳山姆會員商店 分店詳情

山姆會員商店｜深國投廣場店

地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心1-2樓

山姆會員商店｜COCO Park店

地址：深圳市龍崗區愛南路666號星河時代購物公園B1和B2

山姆會員商店｜龍華店

地址：梅龍大道1111號

山姆會員商店｜前海店（深圳首家旗艦店）

地址：深圳南山區怡海大道5246號

01直擊｜豪華山姆團360元包接送 店員：港人一箱箱搬貨，抵到笑

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Costco華南首店

華南首家開市客Costco在1月12日正式開業，最近已經有不少人get會員卡了，甚至還出現了兩日游港客團，屬實是非常吸引人了。

為了慶祝深圳會員店盛大開業，目前開市客生活好物都有專享價，涵蓋吃、穿、住、行，也可以趁機辦年貨。

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Costco深圳分店

地址：深圳龍華區民治街道民達路68號

營業時間：早上9時至晚上9時

交通：

1. 乘高鐵到深圳北站轉車

由香港西九龍站乘高鐵前往深圳北站後，可轉乘的士前往（車程約13分鐘）；也可轉乘深圳地鐵4號或6號線，乘坐一個站到紅山站，B出口出站後步行約20分鐘便到。

2. 福田口岸乘地鐵

乘坐深圳地鐵4號線，搭10個站到紅山站，B出口出站後步行約20分鐘便到。

【免費接駁巴】龍華文旅專線A線

每逢周末及法定假日運行，近日其服務期更延長至2月25日，春節期間維持服務。其中A線由福田口岸出發，前往龍華區多個熱點，並新增深圳Costco站點。

服務時間：早上10時至晚上7時（每逢周、六日及假期，包括香港法定假日）

班次：每30至40分鐘一班

起點及終點站：深圳福田口岸公交總站

主要途經地點：Costco深圳分店、龍華壹方城、星河COCO City等

【自駕】港車北上直達

深圳Costco設有三層停車場，有近1000個車位，亦配備了充電樁。