深圳花市開幕｜港人感受氣氛讚｢乾淨開闊價又平｣　遺憾蘭花過關難

深圳各區花市2月3日正式開幕，作為深圳最傳統、最大型的花市，愛國路迎春花市的熱鬧氛圍吸引不少市民遊客到場遊覽，福田、南山、寶安各區亦都有設有小型花市為城市增添新春氣氛。



開幕首日，《香港01》記者走訪了各區花市發現，除深圳市民外，港人亦趕早前往「行花街」。有檔主表示，寓意吉祥的花卉，如百合、劍蘭、銀柳等都備受港人喜愛。蘭花檔口也有不少港人拍照詢價，但就遺憾表示「不能帶過關的」。



羅湖愛國路迎春花市 檔主：寓意吉祥花卉受歡迎

本屆「愛國路迎春花市」以「龍騰盛世，花開羅湖」為主題，設置了花卉、餐飲、文創、春聯、年貨5大特色展區，共計346個展位。

花檔老闆陳女士介紹，愛國路是深圳傳統的花市街道，受疫情影響，去年才開始復辦，「疫情過後市民的一種嚮往過年的氣氛還是有的，所以今年的人流還是可以的」。

雖然花市是當天10時開幕，但陳女士提早8時就開始營業。她介紹，市民一般喜愛買百合、劍蘭、臘梅、銀柳，也有些人喜歡買玫瑰、康乃馨等，過年都會買一些寓意吉祥的花卉，其中百合是必買的花卉，還有劍蘭、臘梅等。

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陳女士稱，在2月1、2日的試營業時，已接待了不少香港人，但他們都會考慮要如何把花帶回香港，「我們都會給他包裝好，讓他很方便的拿回家」。她表示，港人都會看今年流行哪種花，「香港的都會很注重吉祥語，他們都會買吉祥寓意比較好一些的花，但銀柳、百合是第一首選會買」。

蘭花檔檔主袁女士介紹，目前大家來逛花市只會來看一看，「來湊個熱鬧，是一份情懷」，也有很多香港人過來消費，「大家都是一家人嘛，交通也是很方便的」。今年消費者都比較喜愛買小盆的、藝術型的、精緻一點的，「很難拿到貨，我們賣一盆就少一盆」。

不少港人過年時都會在家中擺放蘭花，但其實蘭花不論品種，未經許可不准攜帶回港。記者在花市詢問有關蘭花能否帶回港的問題，但不少蘭花檔檔主都不太清楚有關規定。袁女士稱，「昨天有一個香港的姐姐買蘭花回香港，應該是OK的吧」。另一檔蘭花檔的檔主陳先生稱，「不是說可以嗎？我們是發貨過去的，要檢疫，但我不知道單盆帶是不可以的」。

▼北上買年花｜蘭花禁帶回港 海關1月獲61宗 桃花水仙等不受限▼

港人石小姐從蓮塘口岸過關後，乘坐地鐵到愛國路花市，車程大概20分鐘。她表示，第一次來愛國路花市，自己過來主要是想感受一下氣氛，「幾乾淨、幾闊啊條路，唔會太過迫，想要睇啲商品都可以慢慢行過去睇」，但她表示不會買花，「如果要托就免了」。

石小姐稱，之前受疫情影響，自己沒有在香港逛年宵市場，「花市都無乜嘢睇，所以都係屋企附近啲花舖買吓嘢就算」，但今年打算，「只要疫情過咗之後，出街意欲高咗，去行吓都無壞，買唔買一回事，去感受吓氣氛」。

福田花市 港人欲購揮春 鮮花內地「平好多」

位於One Avenue卓悅中心天元大街的花市是福田區花市的主會場，以「綠美福田中國年、低碳新科技新年俗」為主題，設有200個檔口，以高檔花卉，特色年貨，非遺產品銷售為主。

福田會場雖沒有羅湖規模大、人流多，但因位交通方便，以及周邊商場配套齊全等，吸引不少港人飲完茶飯後前來。港人羅先生昨日上午從福田口岸過關，與朋友在卓悅中心飲茶後便到花市逛逛，目標是買揮春，年花則「睇啱先買，買啲細盆啲，大盆我驚麻煩」，但價格與香港差很多，「呢邊（內地）平好多」。

採訪中，記者發現今年蘭花檔口尤其多，尤其許多檔口多蘭花多為名貴品種，按品種和枝數定價，每個檔口的蘭花一枝均價在50至80元人民幣（下同）不等。

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福田蘭花檔檔主余先生介紹，自己與朋友在佛山有培植基地，去年也在卓悅中心花市擺攤，「上一年呢度唔係好成規模，因為啱啱疫情結束，但我哋都賣得幾好，所以今年繼續嚟囉」。他又稱，小盆的銷量更好，「我哋啲花品質比較好，細盆整體嘅效果已經非常好，花靚嘅話點樣放都靚」。今年一種名叫「甜心寶貝」的新品蘭花賣得最好，他說，「都係中國人，比較鍾意深色花。雖然佢開得比較盡，但係都好多人鍾意賣得好好。」

如此多種類顏色多樣的蘭花，卻難以帶回港，令不少想單枝購買的港人望而卻步。余先生表示，他有不少港人客戶，會選擇大批量購買用私家車運送回港。他猜測，尤其現在「港車北上」愈來愈多後，或許經過檢疫申請即可帶回去，方便很多。另一位羅湖的一位蘭花檔主則表示，他們的蘭花經常大批量發往香港，經過檢疫申報後即可。

花市現場，記者看到不少港人已頗有收穫，手中提著臘梅、向日葵、百合等鮮花。而桃花也是不少港人的心頭好，有檔主介紹，價格視乎桃花大小，小棵的最便宜約180元。有在深圳居住的港人花了268元購入一棵桃花，並表示「一定要買，花開富貴啊嘛」。

荷蘭花卉小鎮港人花市開幕前已購花：袋子一裝就過關

記者2月3日也來到深圳灣的荷蘭花卉小鎮，該地平日也有不少花店，花市期間更是湧現人群，更有不少賣兔子、鳥和春聯、新春對聯春聯的攤販。

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有店員透露早在花市前，就已有不少港人來「袋子一裝就過關很方便的，盆花、切花都可以帶！只要不帶過量都沒有問題」，店家更透露港人喜歡富麗堂皇的盆花，「切花（沒有根的花也帶得很多）畢竟這裏平過香港很多」。亦有商家透露，許多港人在年節前就已經訂購花束，「讓我們送到口岸，他們再用麵包車拉回家」。

不過，花市首日其實人潮並未如商家預期，不少商家抱怨，「12點了還沒開出麽單」，更有商家批評「怎麼才第一天就有商家降價到一札9.9元，破壞行情！」，花朵普遍更存在講價的空間。以百合為例子，14到20元的都有，價格更會隨時間和購買數量而有變動。

廊橋花市更像夜市 深圳本地人去哪裏買花？

另外，深圳寶安濱海廊橋的廊橋花市是今年的唯一一個立體空中花市，更有不少表演活動引發關注，值得關注的是濱海廊橋全長2公里，花市是位於靠近歡樂港灣一側。記者實地探訪該地發現，該地與其說是花市，更像是年宵市集＋夜市，有不少攤販擺攤賣小吃、更有遊戲攤位。

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該地的花種類不多，價格也未有特別優勢，反而是髮飾、招財貓、糖雕等攤位更受歡迎。有深圳當地居民透露，當地人買花多會選擇南山區西麗的深港花卉中心能用批發價買到花，「這幾日那邊都擠到不行，車子好難開進去。」

記者走訪四個花市後發現基本價差不大，雖然不少鮮花價格上漲，但都存在講價空間。如百合，平時一枝價格在15元以內，而花市要買到18元；一束20枝的玫瑰平時僅賣40、50元左右，但逢年過節就會漲至80元。也有檔口在開市首日，就打出「甩賣」牌子，以低價吸引顧客。

此外，羅湖和福田花市鄰近商圈，吃東西購物都幾方便；南山區的荷蘭花卉小鎮裏面也有賣奶茶咖啡和小食的店家，深圳寶安廊橋花市較少港人前往，但若去歡樂港灣商場的話亦可以走一趟，享受花市加夜市的雙重樂趣。