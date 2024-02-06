廣東新年將開逾千場展覽　近4成一級文物　首展出長江流域青銅器

2月6日，「共飲一江水－長江流域青銅文明特展」在廣東省博物館（以下簡稱「粵博」）開展，展覽匯聚四川、重慶、湖北、湖南、安徽、陝西、江蘇、浙江等省市的18家文博單位共137件（套）展品，這是廣東省內首次向觀眾系統展示長江流域青銅時代的綏爛文明。



展覽開幕當天，廣東省「博物館裏過大年」系列活動在粵博同步啟動。根據廣東省文化旅遊廳副廳長、廣東省文物局長龍家有介紹，春節期間廣東全省385家博物館將開放超過1000場基本展示展覽，推出近200場迎春展覽和400多場豐富多彩的新年文化活動，讓觀眾朋友度過一個萬事興「龍」、年味十足的新春假期。

展品伯各卣（羊城晚報）

一級文物佔比近40%

據悉，「共飲一江水－長江流域青銅文明特展」展出的137件（套）珍貴展品中，國家一級文物共54件（套），佔比近40%，是廣東省博物館近年來來引進的文物級別和數量最高的展覽之一。

展覽以長江流域上、中、下游的地域文化為主線，集中展現了商周時期巴蜀、荊楚、吳越三大文化圈既獨具氣質、風格各異，又相互交融、相互促進的文明氣象。

展覽由「巴蜀並輝」「群雄競華」「多元一體」「天下歸一」四部份構成： 「巴蜀並輝」將三星堆遺址、金沙遺址、新都馬家木槨墓等東週時期墓地及墓葬群為代表的古蜀文明置於長江流域的視野下進行解讀，多角度展現巴蜀文明的神秘與獨特；「群雄競華」以商王朝南下的首邑和軍事重鎮盤龍城遺址為起點，揭示一方諸侯王國的赫赫威儀、荊楚風土的奇諦浪漫，以及吳越先民的尚舟善武，突顯長江中下游地區青銅文明的鮮明特色。

「多元一體」則將長江流域青銅文明納入以中原地區二裏頭文化為文明核心的中華文明多元一體化格局進行分析比較，詮釋海納百川、開放包容的長江流域青銅文明和長江、中原兩個區域文明異彩紛呈、交流互鑑的特點；「天下歸一」講述了秦滅六國，天下歸一，風雲千年的長江流域青銅文明融匯在華夏主體文明之中這一滄桑巨變。

展品銅人頭像（羊城晚報）

全省385家博物館攜手

作為廣東「請到廣東過大年」春節文旅系列活動的子系列活動，「博物館裏過大年」將在2024年春節、元宵節期間同步推出，「共飲一江水－長江流域青銅文明特展」為代表展覽之一。

《羊城晚報》記者了解到，廣東省「博物館裏過大年」分為八個主題，全省385家博物館將開設超1000場基本陳列展覽、近200場迎春特展和400多場豐富多彩的新年文化活動。

其中，「萬事興龍」主題聚焦龍年題材的展覽和活動，展現博物館濃厚的春節氛圍；「最炫民族風」聚焦於民俗與民風，反映廣東各地文化特色；「絲路之美」展示外來引進各類特展，讓觀眾盡情領略「絲路之美」「絲路之情」；「信仰的力量」則主要講述廣東這片紅色熱烈之上的革命先烈的奮鬥往事。

「博物館裏過大年」系列活動也推出四個區域主題，包括「灣區時尚過大年」「濱海旅遊過大年」「綠美生態過大年」和「潮味潮韻過大年」 。從粵港澳大灣區城市群到粵西、粵北、粵東片區，廣東省內文博場館紛紛結合各自區域及館藏特色，致力於讓觀眾領略獨樹一格的文化魅力。

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