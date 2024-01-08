全國首間「三趟快車」博物館深圳落成　重現60年代家畜運港場景

近日，深圳工業站·深港文化創藝街建成。除了有全國首間「三趟快車」專題博物館，更有沉浸式軌道影院、鐵路休閒公園、深港商業街區等。



三趟快車博物館是國內首座三趟快車專題博物館，指的是751、753、755次列車。上世紀60年代，香港居民副食品供應匱乏，為保障香港居民的生活需要，在周恩來總理的指示下，「內地供應港澳鮮活商品三趟快運貨物列車」（簡稱「三趟快車」）正式開行。

三趟快車自1962年3月20日起，每日固定開行，從武漢、鄭州、上海或長沙出發，將鮮活物資經深圳運送至香港。

筍崗橋北側的河西環路附近，曾設有一處動物檢疫站台，它曾被賦予「世界上最大的活豬出口站」的稱號。從內地發往香港的家畜、家禽，都會在這個站台作最後的檢疫。

貨物列車重現當年生豬運輸的場景。（微信公眾號＠深圳發布）

在確保家畜活禽的健康後，列車會被重新編組，由九廣鐵路的柴油機車繼續牽引至何文田屠房。於是，在筍崗至羅湖橋區間的鐵道線上，時常能看到香港的火車頭牽引着內地的貨運車廂，成為一道獨特景觀。

高峰期時，深圳工業站所轄倉庫區一天就有來自全國各地的5000頭牲畜、數萬隻家禽運往香港。隨着物流運輸業的發展，生鮮物資有了更靈活多樣的運輸方式，深港間的鐵路貨運業務需求量逐漸下降。2010年，包括三趟快車在內的深港間貨運列車駛入歷史。

據介紹，博物館展出了「三趟快車」的歷史發展進程與故事，在展館內可看到「三趟快車」運行後香港早市的前後對比。「三趟快車」沉浸式軌道影院以真實歷史為背景題材，用全新的全息視覺方式打造沉浸式體驗感，市民還能乘坐軌道車穿過自動感應艙門，抵達巨型環幕環形現場，感受動感系統帶來的特效。

地址：

深圳市羅湖區清水河一路112號深圳工業站

開放時間：

「三趟快車」博物館 10:00—18:00

沈浸式軌道影院 10:00—20:00

深圳工業站·深港文創街黨群服務中心 9:00—12:00，14:00—17:30（除法定節假日外）

