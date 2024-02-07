2024新年｜珠海4區可燃放煙花爆竹　香洲區燃放點最近口岸港口

撰文：鄭寧
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春節臨近，廣東珠海市公布最新煙花燃放區域規定，春節期間在香洲區、金灣區、斗門區、高新區的劃定區域的限定時間內，可燃放煙花爆竹。其中，香洲區的3個可燃放區域鄰近拱北口岸、九州客運港，且區域內可購買到煙花爆竹，相比其他區的燃放點更加方便。

廣東其他地區可燃放煙花詳情：
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香洲區

燃放時間： 2月9日20點至2月10日凌晨1時（農曆除夕星期五）；2月10日-2月12日20點至零點（農曆正月初一至初三）；2月24日20點至零點（農曆正月十五星期六），其他時間禁止燃放煙花爆竹。

燃放區域：情侶南路拱北灣；情侶中路海天公園沙灘；前山河畔南屏中信紅樹灣北區段（澳門回歸紀念公園前），香洲區其他地點禁止燃放煙火爆竹。值得注意的是，香洲區燃放區域距離拱北口岸、九州客運港僅約20、30分鐘，交通方便。

燃放種類：允許燃放C、D級煙火爆竹；嚴禁燃放A、B級煙火爆竹及孔明燈。

金灣區臨近珠海機場，以「禁止燃放區範圍」進行劃分 ，其中區內各大石油化工區域、航空區域、設備製造區域、保稅區，以及林地範圍30米以內區域，黨政機關、景區、碼頭、療養院等範圍周邊皆禁止燃放。其餘區域可燃放C級和D級煙花爆竹。

斗門區亦以「禁止燃放區範圍」劃分，其中井岸鎮、白藤街核心區，以及氣象局周邊1公里範圍，各工業園區（區）企業內部及週邊80米範圍，山林邊緣30米範圍，黨政機關、名勝風景、碼頭等區域內皆禁止燃放。

另外，斗門區於井岸鎮、白蕉鎮、斗門鎮、乾務鎮、蓮洲鎮、白藤街道設有44家合法煙花爆竹零售店。

斗門區44家合法煙花爆竹售賣店。

高新區的Ke燃放區域位於情侶北路延長段東側、金山軟體園區南側的草地上。燃放時間為農曆除夕（2024年2月9日20至隔日凌晨1時）、農曆正月初一、初二、初三，和農曆正月十五。不過由於高新區離市區較遠，遠離口岸，燃放區域小，且沒有合法的煙花零售店，因此不建議港人特意前去。

需要注意的是，據中國《煙花爆竹安全與品質》標準，A級產品是在特定條件下燃放的產品，應由專業燃放人員燃放或有證燃放，一般不允許零售經營。B級產品為噴花類單筒藥量大於500g，組合煙花小禮花單筒內徑大於30mm，最大允許藥量為25g/筒，總藥量大於1200g，譬如1.2吋48發以上的以上的煙花爆竹產品。

C級產品中為噴花類、線香類、旋轉類（不含升空型）、造型玩具類產品，長度≤50毫米、內徑≤5毫米且單裝藥量≤0.2克的C級爆竹類產品，單筒內徑≤40毫米、單發裝藥量在25克以下、且總裝藥量在1500克以內的煙花類產品。適應於室外相對大的開放空間燃放。

D級產品適應於近距離燃放，包括噴花類、線香類、旋轉類（不含升空型）和造型玩具類產品。

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