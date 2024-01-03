惠州雙月灣沙灘跨年夜後遺滿地煙花垃圾　網民：國民素質還需提升

網傳廣東惠州某地跨年之夜過後，當地海灘留下一地煙花垃圾。

1月2日，惠州市惠東縣平海鎮證實事件，事發地點位於平海萬科雙月灣海灘，目前沙灘上的煙花殘留物及垃圾已清理。



網傳影片顯示，雙月灣沙灘上堆滿煙花燃放過後丟棄的各式各樣的包裝垃圾。拍片者介紹，「惠州雙月灣跨年夜的戰況，從昨晚7點開始到凌晨3點多都有人在燃放煙花，第二天一大早的海岸線上留下了跨年夜的煙花垃圾」。

《央廣網》報道，雙月灣沙灘旁某酒店的工作人員表示，當地有劃出指定的煙花燃放區域，並且有專人負責清理垃圾，沙灘已基本收拾乾凈，也不排除有人偷偷在非指定區域燃放，跨年那天晚上海邊人山人海的，會給管理帶來很大困難」。

雙月灣海灘所在地的惠東縣平海鎮人民政府回覆稱，經核實，前述影片反映情況基本屬實，跨年夜在海邊燃放煙花的行為也是群眾和遊客的自發活動。

此前，惠東縣政府已在當地劃定煙花限時燃放區，但影片中的地點並不屬於燃放區內。2023年12月31日晚，有大批外市遊客，以及惠東轄區群眾自駕前往萬科雙月灣跨年，針對沙灘人員劇增的情況，平海鎮政府聯合平海派出所、萬科物業約80人，於當晚8時至2024年1月1日凌晨4時，在雙月灣沙灘處開展元旦節假期煙花禁限放聯合執法和勸導行動，嚴厲打擊未按要求燃放煙花行為。

由於平海沿線沙灘屬於公共沙灘，全長約2.5公里，當晚已全線布滿遊客，現場工作人員雖一直宣傳解釋燃放煙花的相關規定和要求，但遊客燃放煙花慶祝新年的熱情高漲，導致在沙灘上留下大量的煙花垃圾。

平海鎮在1月1日凌晨已謀劃第二天的清潔工作，連夜臨時聘請30多名清潔員，同時調配專業環衛工人組成清潔隊，通過延長清潔時間、增加清潔頻率等多種方式，加大對萬科、南門海、情人島等沙灘區域和X213線圩鎮主幹道、萬科景區沿線等重點區域的保潔力度。

1月1日，70多名清潔員從凌晨5時至下午4時連續作業，新增調派鏟車2部，垃圾轉運車2部，挖掘機3部，當天累計清理煙花殘餘垃圾45噸，萬科、南門海、情人島等區域沙灘在下午1月1日4時後基本恢復整潔。

網民睇法：

所以禁煙花是對的

煙花加征環境稅，賣貴一點

國民素質還需提升

放煙花確實有些人素質極差，不止一個人，聚沙成塔

規定燃放才是根本

吃飯還會拉屎呢，難道要禁止吃飯嗎？提升國民素質，不聽勸就重罰，買一墩煙花500塊，放完不管罰5000塊

禁止燃放區，外地遊客來了自己快樂完了，把垃圾留給當地人了，真是素質堪憂，過年是不是還要再來一次

誰放的誰清理，不然誰放的誰出錢給環衛工人，不然就先還是保持禁放吧。

想什麽呢，大部分人連煙頭不隨地丟都做不到，指望他們收拾自己搞出來的煙花垃圾？比登天還難

