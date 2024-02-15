廣東今年再添4所新高校　中大（深圳）音樂學院碩士招生啟動

撰文：鄭寧
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綜合內媒報道，近期廣東再添4所新大學，並陸續公布今年的招生計劃。其中深圳有3所，包括香港中文大學（深圳）音樂學院。

根據深圳特區報消息，2024年深圳市政府工作報告提到今年將推動深圳理工大學、香港中文大學（深圳）音樂學院、創新創意設計學院的建成招生。

其中，香港中文大學（深圳）音樂學院是深圳市政府規劃建設的「新時代十大文化設施」之一，定位為一所國際化、創新型、世界一流的高等音樂藝術院校。

學院位於深圳市龍崗區大學園，緊鄰香港中文大學（深圳）校區，佔地約7.38萬平方米，建築面積約12.97萬平方米，主要興建內容：綜合大樓、觀演樓、教學大樓、實驗大樓、教師宿舍、學生宿舍、學生綜合大樓、風雨連廊等。預計建成後可滿足1000名學生生活學習。

目前，香港中文大學（深圳）音樂學院2024年碩士研究生招生簡章已公布，面向全球學子。

深圳理工大學目前已啟用西麗校區和明珠校區。主校區選址於深圳市光明科學城，西側鄰近中山大學深圳校區，東側鄰近光明森林公園。總建築面積約為562000平方米。

學校計劃於2024年正式開始招生，首批招生將在個別省份進行。招生專業包括神經科學、生物技術、電腦科學與技術、生物醫學工程、材料科學與工程等領域。學校也將建立「本碩博」一體化的人才培育體系，計劃到2025年全日制在校生達到3000人，最終的辦學規模將達到10000人。

籌建於2019年的深圳創新創意設計學院，將首先下屬於深圳南方科技大學，2025年開始申報獨立招生。預計2024年，全職在校生將達到800人，其中大學部學生400名、碩士研究生300名、博士研究生100名。

位於珠海的北京理工大學珠海校區也將於2024年起陸續進行本碩博招生。校區規劃本科大學部、研究生院、國際教育學院、大灣區創新研究院、航空航天、海洋科技、法學等學科方向。

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