4萬每平降至2.38萬？　深圳坪山一新樓盤售價驟降近5成引業主不滿

隨著內地樓價持續跌勢，近日，深圳坪山一新樓盤售價疑似從4萬人民幣一平米（10.7639呎）降至2.38萬每平米，驟降近5成，引發廣泛關注。



據內媒《藍鯨財經》報道，日前深圳坪山區璽悅台業主在微信朋友圈發文稱，由華潤置地和招商蛇口合資開發的坪山璽悅台項目售賣價從開盤時約4萬元每平方米，驟降至2.38萬每平方米。且自2024年2月23日起，整個深圳的地產中介圈都在宣傳璽悅台2.38萬元每平米的售價，並成交多套。

該位業主還透露，其所購房產備案單價為約4萬元每平米，目前已造成業主資不抵債。業主以該項目開發商違規降價為由，致信相關監管部門。

對此，該項目合資公司深圳市創勇企業管理有限公司昨日（25日）發布聲明函表示，該公司就該項目商品房網簽價格，均未低於該項目不動產銷售備案價的8.5折，且未做過該項目降價的宣傳和推廣。關於該項目降價的海報和影片宣傳、推廣內容均屬渠道中介的個人行為。

安居客、鏈家等內地購房平台目前顯示，深圳坪山區璽悅台每平米均價在35000元人民幣上下。

另外，深圳二手樓成交方面，據深圳市房地產中介協會發布數據，2024年第8周（2月19日至25日），深圳二手房（含自助交易）成交951套，季增392.7%。深房中協提出，隨著政策優化和20日貸款利率大幅下調，政策效應開始顯現，二手房成交量呈現快速回升勢頭。截至2月26日，深圳共有51856套有效二手房源在售，較前一週增加2176套。