北上好去處｜深圳也有叮叮車？　車資僅2元即可去晒4大藝術村打卡

廣州的海珠有軌電車1號線是公認的觀光列車，僅2元車資便能夠欣賞廣州塔、琶醍珠江啤酒文化創意藝術區等景點，被譽為「海珠區最美觀景線路」之一。

在深圳龍華區也有一條有軌電車線路，車資同樣只需2元，雖不是位處觀光核心區，然而沿途卻經過4個各具風格的藝術小村，絕對適合文青一族打卡。



深圳有軌電車｜全線20個站 外觀靚 似漫畫電車

龍華區有軌電車，於2017年通車，原本是龍華區公共交通工具，因為沿途藝術美景多，吸引愈來愈多人假日到來觀光。（深圳地鐵/當代中國授權）

深圳有軌列車是龍華新區現代路面電車示範線，總長11.7公里，全線設站20座，車速只有每小時70公里。主線長約8.59公里，設站15座，由清湖站至新瀾站，在深圳地鐵4號線清湖站、觀瀾站可換乘；支線則長約3.1公里，設5個站點，由大和站至下圍站。

列車只有四卡，能容納300人，屬低地板超級電容鋼輪鋼軌制式的純電動車。鋼鐵的「身軀」就像動漫裏的電車一樣型格，行走時不時發出「叮叮」聲響，在滾滾車流中顯得相當「悠閒」，自成獨特風景。

深圳有軌列車雖不在繁華地區，沿途卻有不少充滿特色的藝術村落，值得一遊。

大和站：龍華社工街 村民全都是任職社工？

龍華社工街集聚了多位社工，在村內以塗鴉等藝術展示心理健康訊息。（網上圖片)

在大和站旁，就有一個充滿色彩的村落，名字還挺有意思，叫作「龍華社工街」。「龍華社工街」是真的由一群社工建造的，是深圳第一條「黨建+社工」為主題的步行街，匯聚了社工行業精英，開展社區治理工作。

整條街僅100米，牆壁經過藝術粉飾，內容以心理健康為主題，把藝術與生命價值概念融合在一起。

社工村內還有一些頗具藝術美感的遊玩裝置；牆壁上的水管與電箱，也繪上「正能量」圖案，傳遞正向情緒。

龍華社工村內的藝術品及裝置，傳遞正向訊息。 （網上圖片)

高新區站：觀湖中心公園站藍建築吸睛

在高新區站的觀湖中心公園，有一列藍色建築，經常有不少年青人到來打卡。（網上圖片)

在高新區站下車的話，就來到觀湖中心公園站，會被一列藍色的裝置所吸引，很有特色，打卡必到。

新瀾站：鰲湖藝術村 百年客家牆

鰲湖藝術村是客家古村，各式藝術畫為古村灌注新活力。（網上圖片)

在新瀾站下車，就來到觀瀾文化小鎮「鰲湖藝術村」了。

村裏建築多是近百年的客家樓房，但在古巷道裏穿行，牆壁上展示着不同的藝術品，有油畫、版畫、雕塑，展示了藝術家的豪邁與活力。充滿藝術氣息的牆壁背後，是尋常百姓的蝸居，令鰲湖藝術村添上一份人間煙火氣。

下圍站：上圍藝術村 有熨斗博物館？

上圍藝術村內的熨斗博物館，收藏了1,600多把古代熨斗，是列入了健力士世界紀錄的博物館，非常值得觀看。右下圖為電影博物館。（網上圖片)

從有軌列車支線終點站下圍站下車，再坐一站公交車，就到達上圍藝術村。

村子有着充滿歷史韵味的老宅，有的外圍被綠色植物圍繞，有的則繪上塗鴉，還有村屋改建而成的小店，四周圍繞着鮮花燈籠或特色布置，在這裏可以休閒地坐下，享受慢活。

最特別之處，是這裏有極有意思的博物館，包括中國歷史熨斗博物館、上圍電影博物館，都令人大開眼界。

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