北上消費｜深圳最大服裝批發市場　購物天堂！多棟大廈各藏玄機

假日北上深圳除了吃和玩外，女士們三五知己還會一起逛街買時裝。南山區便有一個深圳最具規模的服裝批發市場、南油服裝批發市場，主要銷售中至高端服裝，十多棟服裝大廈各有「玄機」，一起來看看！



南油服裝批發市場位於深圳南山區的南油工業區，早期大多是外貿來料加工工廠，為服裝作中高端加工，慢慢加入原創設計師及各式生產資源，逐漸成為深圳一個極具規模的中高端服裝批發中心。

北上消費｜南油服裝批發市場 4大區域一天逛不完

南油服裝批發市場有不少由本地原創設計師設計的時裝，走中高端時裝路線，一件連身裙價錢400元人民幣起，不算便宜卻是女士的購物天堂。「聚道」便是其中之一。 （鐵索小姨媽＠youtube/當代中國授權）

南油服裝批發市場可搭乘地鐵9號線南油站直達，因為交通方便，品類繁多，近年成為了港人北上購物的天堂。

批發市場主要分為4個區域，分別為第一、第二、第三工業區，以及天雅尾貨市場；以名稱來分則主要有101-112楝、金暉大廈、聚道、尚道中心、世紀廣場、繽紛泰力服裝城、貴航大廈、飛馬城，以及天安工業區。

這裏每棟大廈都有自己的定位，有以本地原創設計為主，有仿外國品牌、有工廠直銷的，也有來板即做的工場，令來客可以各取所需。

北上消費｜金暉大廈、聚道 原創設計精華所在

金暉大廈內一二層都是原創設計師自家品牌，走時尚路線，款式多樣。（圖片來源：深圳南油聰哥@小紅書/當代中國授權）

第一工業區的面積是最大的，也是南油的精華所在。本地原創設計師大都聚集在這裏，想追潮流款式的話，「金暉大廈」和「聚道」是必到的，就在南油站F1出口附近。

金暉大廈內都是2017年以後才崛起的原創設計品牌，有很多新潮款式，價格略高，一件連身裙至少300至500元左右。不過，因為每種款式數量不多，品質亦很好，吸引到不少精品連鎖店或大品牌到來下單。

金暉大廈一、二層都是設計師店，三樓則有特色咖啡店，設計優雅，是其他批發大廈少有的。到金暉購物的話，不妨到三樓喝一口咖啡。

在金暉大廈三樓有一座別緻的咖啡室，是其他服裝中心少有的，逛累了喝一口咖啡休息一下再出動。（網上圖片)

「聚道」被行內人形容為進不了金暉大廈才到這裏開店的，在「名氣」上不及金暉，但服裝設計上時有驚喜。

北上消費｜101、110、111楝 輕奢風與國際品牌兼備

101時裝設計師館是國際設計師品牌的集中地。（網上圖片)

「110、111棟」兩楝主打原單、高端精品、輕奢風、仿大牌，商店裝修時尚，很多還可以試穿，是一大亮點。

「101時裝設計師館」主要是國際設計師的原創衣服，主打「高端」。3樓有一個露天攝影基地，很有特色。

101時裝設計師館經常都有時裝設計展，北上又多一個理由了。（視覺中國/當代中國授權）

尚道中心也同樣走高端路線，有羊毛羔、皮草、真絲連衣裙、羊絨大衣、品牌貨等，據說南油最高端的衣服都在這裏。尚道中心在5樓有一個展廳，展示各款時裝，接待的都是大訂單的顧客，光看展廳也是滿足的。

北上消費｜飛馬、貴航大廈 主打走秀款 價格相宜

第二、第三工業區的服裝價格較第一工業區便宜許多。「飛馬時裝中心」與「貴航大廈」是必到的。

飛馬、貴航大廈在第二、第三工業區內，款式多樣，有走秀款，也有通勤服飾，價錢較第一區便宜，在這裏逛或許能收穫驚喜。（網上圖片）

這兩楝大廈主打明星款、走秀款，商場潮流款式都有，一樓的款式一般都是最新的。與第一工業區的原創設計不同，這裏大多數店鋪款式都差不多，版型和品質就參差不齊，需要仔細比較。

北上消費｜天安8棟 季尾貨天堂

尾貨市場上，天安8楝是必到的，有大量季尾但仍然時款的服裝，還時有特價街檔，是淘寶的好地方。（網上圖片)

天安工業區，則必到天安8棟。與第一、二、三工業區不同，這裏很多都是工廠店，設「下單即造」的生產線。天安8楝共有8層，由低至高端都有，以針織，真絲，風衣，牛仔，T恤為主。店面裝璜不算時尚，但有很多成品服裝，追求價廉物美且實惠的不要錯過。

位於天雅工業區的天雅尾貨市場，顧名思義就是售賣貨尾。因為市場更新速度太快，每一季都有新款式登場，舊的款式便成為尾貨，集中在這裏出售。雖然是尾貨，但不乏好看的款式，價格亦較當季衣服便宜，絕對值得一逛的。

南油主攻女士服裝市場，男裝和童裝都不算多，都集中在繽紛泰力服裝城內。一、二樓有男士西裝、休閒服，三樓以上則全是童裝，各個年齡段都有，價格亦相宜，在100-300人民幣左右。

南油屬於女士天下，若要找男裝或童裝，則泰力服裝城二樓以上較集中。（網上圖片)

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