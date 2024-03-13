蘋果擬於深圳設研究實驗室　上海靜安店將營業等級僅次全球旗艦店

蘋果公司周二（12日）宣布，將於今年在深圳開設新的應用研究實驗室，以支持產品的製造。



蘋果今年將在深圳開設新的應用研究實驗室。（蘋果官方網站）

蘋果公司表示，將提升上海研究中心的能力，為所有產品線的可靠性、質量和材料分析提供支持。並將於今年晚些時候，在深圳開設一個新的應用研究實驗室，為整個區域的員工提供更有力的支持，並深化與本地供應商的合作。

據了解，新的應用研究實驗室將增強對iPhone、iPad、Apple Vision Pro等產品的測試和研究能力。

目前，蘋果已為其應用研究實驗室投資超過10億元人民幣。（蘋果官方網站）

目前，蘋果已為其應用研究實驗室投資超過10億元人民幣，隨深圳新設施的增加，這一投資將繼續增長。實驗室將為全球的工程和設計團隊提供資源，幫助他們測試原型、進行改進，並確保每款設備都能達到蘋果的質量和性能標準。

該應用研究實驗室使蘋果能夠在各種條件和場景下進行用戶體驗的模擬實驗，從而確保產品達到最佳性能。實驗室的分析工作幫助蘋果在保持設計和耐用性標準的同時，拓寬了100%回收材料在關鍵部件的使用範圍。增加回收材料的使用，有助於蘋果實現到2030年在整個供應鏈和產品中實現碳中和的目標。

蘋果副總裁兼大中華區董事總經理葛越介紹，此次擴建是蘋果公司持續投資中國研發和發展的延續，目前蘋果公司在北京、上海、蘇州和深圳設有研發中心。

蘋果上海靜安寺店即將開業，零售店等級將僅次於紐約第五大道的全球蘋果旗艦店。

上周五（8日），蘋果發布消息稱上海靜安寺店即將開業，曝光的裝修信息顯示，預計佔地面積3835平方米，總投資超8340萬元人民幣，零售店等級將僅次於紐約第五大道的全球蘋果旗艦店。

雖然蘋果致力於深耕中國市場，但有數據顯示，今年前六周，iPhone在中國的銷量按年下降24%，在中國智能手機供應商中排名第四，市場佔有率由2023年的19%下降到了15.7%。而取代蘋果銷冠位置的，是機型更多、在下沉市場布局更廣泛的vivo。