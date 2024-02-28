蘋果放棄造車　小米雷軍震驚：3年前我們做了無比堅定的戰略選擇

蘋果（Apple）放棄造車一事亦發輿論熱議，多名中國車企掌門人亦發表意見，其中小米集團董事長兼CEO雷軍周三（28日）表示對消息「非常震驚」，並提到「3年前我們做了無比堅定的戰略選擇」。



據彭博社報道，蘋果公司已全面暫停並取消了其自動駕駛電動汽車項目的開發。該項目已經進行了十多年，投入了數百萬美元，但最終被決定不具有可行性。

對此，雷軍表示自己看到新聞後「非常震驚」，並提到：「小米戰略是『人車家全生態』，我們深知造車難度，3年前依然做了無比堅定的戰略選擇，認認真真為米粉造一輛好車！」

雷軍表示自己看到新聞後「非常震驚」。（微博）

除了雷軍外，理想汽車CEO李想表示，蘋果放棄造車，選擇聚焦人工智能是絕對正確的戰略選擇，時間點也合適。

他分析，人工智能會成為所有設備、服務、應用、交易的最頂層入口，是蘋果的必爭之戰。汽車大獲成功的必要條件仍然是人工智能。汽車的電動化是上半場，人工智能才是決賽。

小鵬汽車CEO何小鵬則表示意外，「去年還討論過，汽車行業新進入者會在2024年內全部出牌，但除了蘋果。2024年後的十年會進入淘汰賽和全明星賽。但沒有想到蘋果在2024年出了這樣的牌」。

另外，不少分析人士稱，由於蘋果造車與小米造車有很高的相似度，蘋果折戟對小米汽車而言算不上好消息，因一定程度上證明了這條路很難走通。而小米集團總裁盧偉冰此前曾透露，小米確信在競爭激烈的電動汽車市場找到自身定位和用戶群體，願意為即將推出的小米SU7買單。預計小米汽車的第一批用戶將與手機用戶高度重疊，最快在今年第二季，小米汽車開始在國內市場交付。