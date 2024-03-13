河北三河大爆炸　當地3年發生3宗同類事故　上月為安全生產整治月

今日（13日）早上7時55分，河北三河市燕郊小張各莊村一家位於建築物底層的炸雞店疑似燃氣洩露引發爆炸。據河北省三河市應急管理局局長中午表示，爆炸事故目前救出28人，最新數據是2人死亡26人受傷。目前明火已被撲滅。



內媒報道指，近年來河北三河市燕郊頻發爆燃事故，根據公開報道，包括本次事故在內，三年來已經發生3宗爆燃或爆炸事故，均有人員傷亡。



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《中國青年報》報道指，2022年5月16日，三河市燕郊行宮東街道二三小區15號樓一住戶發生燃氣爆燃事故，現場2人受傷，事故造成部分居民房屋門窗受損。

一個多月後，即2022年6月24日，三河市燕郊鎮福成尚街底商發生液化氣罐爆炸，事故造成22人受傷，其中2人經搶救無效死亡。

報道指，近3年來三河市開展了多次燃氣安全大排查。今年2月21日，三河市組織召開全市安全生產集中整治月行動工作會議。會上，官員對全市燃氣行業領域安全生產工作進行重點強調，要求各部門要將本地本行業燃氣安全職責真正地抓在手上、放在心上、落實在行動上，加強日常安全管理和隱患排查治理，督促指導村街燃氣協管員巡查員管理，確保真巡真查真改，要推動燃氣企業落實主體責任，強化日常管理，確保安全。

內媒經濟觀察網報道，上午7點55分左右，一聲沉悶的爆炸聲在河北燕郊響起，濃煙順著爆炸點騰空而起。至上午9點左右，二次爆炸發生，經濟觀察網記者在現場看到，爆炸時，伴隨著沉悶的響聲，火光從地下閃出，更多濃煙不斷騰起。

事故發生後，泰達燃氣發布公告，燕郊共有50個小區和單位從3月13日開始停氣。燕郊共有兩家燃氣公司，泰達是其中之一。

據早前報道，網傳影片顯示，現場爆炸威力較大，波及面較廣，附近建築玻璃被震碎，路面多輛汽車受損，地面一片狼藉。事發原因疑似燃氣爆炸。

有當地網民稱，「一大早以為發生地震」、「聽到不止一聲響聲。」有目擊者稱，「看到巨大火球騰空而出，多棟房屋受損，車輛被炸，路上全是救護車」。

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附近商戶表示，早上8時聽到「嘭」一聲爆炸聲。她出門看到，旁邊一棟樓著火了，整棟樓幾乎被炸沒了。爆炸發生時，附近道路有很多機動車，這些車輛也在爆炸中受到波及。

迎賓路另一商戶介紹，發生爆炸的樓棟是距離他們店子附近數十米的一棟矮房子。爆炸發生後，這名商戶家店鋪的玻璃和天花板都被震碎或掉落，店鋪所在樓棟整體受損嚴重，所幸他和附近商戶都安全。

5層小樓塌成1層 附近小區樓棟傾斜

據《新京報》報道，一名目擊者稱，受損建築物為一棟5層小樓，一層是餐飲店、鮮花店等多家商戶，三樓為招待所，頂層為加蓋建築。爆炸發生後，5層小樓隨即坍塌為一層。

事發地點西側馬路對面是12層樓的文化大廈，窗戶均有不同程度受損。事發地點北側是一個老舊小區，有住戶表示，其自家樓棟距離爆炸點最近，肉眼可見出現傾斜，目前住戶都已下樓。