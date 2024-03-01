習近平：大力推動中國新能源高質量發展　為共建美麗世界作貢獻

周四（2月29日），中共中央政治局就新能源技術與中國的能源安全進行第十二次集體學習。中共總書記、國家主席習近平主持學習時強調，能源安全事關經濟社會發展全局。積極發展清潔能源，推動經濟社會綠色低碳轉型，已經成為國際社會應對全球氣候變化的普遍共識，要更大力度推動中國新能源高質量發展，為中國式現代化建設提供安全可靠的能源保障，為共建清潔美麗的世界作出更大貢獻。



圖為今年1月12日，在山東日照鴻日新能源汽車有限公司，剛下線的新能源汽車停放在廠區廣場。（新華社）

習近平指出，中國新型能源體系加快構建，能源保障基礎不斷夯實，為經濟社會發展提供了有力支撐。同時，能源發展仍面臨需求壓力巨大、供給制約較多、綠色低碳轉型任務艱巨等一系列挑戰。應對這些挑戰，出路就是大力發展新能源。

習近平強調，中國風電、光伏等資源豐富，發展新能源潛力巨大。經過持續攻關和積累，中國多項新能源技術和裝備製造水平已全球領先，建成了世界上最大的清潔電力供應體系，新能源汽車、鋰電池和光伏產品還在國際市場上形成了強大的競爭力，新能源發展已經具備了良好基礎，中國成為世界能源發展轉型和應對氣候變化的重要推動者。

習近平指出，要統籌好新能源發展和國家能源安全，堅持規劃先行、加強頂層設計、搞好統籌兼顧，注意處理好新能源與傳統能源、全局與局部、政府與市場、能源開發和節約利用等關係，推動新能源高質量發展。

習近平強調，中國風電、光伏等資源豐富，發展新能源潛力巨大。（新華社）

習近平強調，要瞄準世界能源科技前沿，聚焦能源關鍵領域和重大需求，合理選擇技術路線，發揮新型舉國體制優勢，加強關鍵核心技術聯合攻關，強化科研成果轉化運用，把能源技術及其關聯產業培育成帶動我國產業升級的新增長點，促進新質生產力發展。

習近平指出，要適應能源轉型需要，進一步建設好新能源基礎設施網絡，推進電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力。加快構建充電基礎設施網絡體系，支撐新能源汽車快速發展。

習近平強調，要深化新能源科技創新國際合作。有序推進新能源產業鏈合作，構建能源綠色低碳轉型共贏新模式。深度參與國際能源治理變革，推動建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系。

習近平最後強調，實現科技自立自強，既要把握當今科技發展的大方向，又要堅持以我為主，突出問題導向和需求導向，提升科技創新投入效能。