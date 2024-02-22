「血海」競爭元年　內地新能源車過「春劫」

這個壞消息不斷的春節，標誌著中國電動汽車在經過最初的高速發展後，來到轉型與整合的分水嶺。



這個中國出行人數創下歷史新高的農曆新年，對許多行業來說都是好消息——除了新能源車。

中國春節假期結束之際，大批新能源車主棄車逃離海南島的消息上了熱搜。據媒體報道，由於今年海南島遊客暴增，離島輪渡船票緊張，新能源車船票更是一票難求。從2月中旬到3月2日的新能源車船票已經全部售罄，搶不到票的車主只得把車留在島上，待節後再聯繫拖車。

今年新春，來自內地多個省份的車輛湧入海南環島旅遊公路。（中新社）

新能源車船票稀缺，主要是由於海南省交通部門規定，一艘船上載運的新能源車數量不得超過船舶載車定額的10%，且總數不超過18輛。這又是因為顧慮到客運輪渡的特殊環境可能影響動力電池安全性，在高溫暴曬或充電不當等情況下，新能源車極易引發自燃等事故。

即便不去海島旅遊，新能源車主在長途返鄉路上也困難重重。隨著自駕成為今年春運的主要出行方式，高速公路充電站的擁堵大幅加劇。有車主上網吐槽，新能源車充電是「排隊1小時，充電1小時」；還有人從深圳開車回江西，燃油車僅需八小時的車程，電動車花了15個小時。

海南海口臨時待渡停車場已飽和，旅客在路上排隊等待過海。（中新社）

與此同時，今年內地多地發生暴雪、凍雨等自然災害，新能源車的續航能力在低溫下面對更嚴峻挑戰。車輛續航驟降、找不到充電樁、充電排隊時間長……之前對電動車讚不絕口的內地朋友，也在今年自駕返鄉後感歎：長途出行還是得開油車。

新能源車口碑反轉之際，車企間的競爭也日趨白熱化。春節假期剛過，中國最大的電動車製造商比亞迪就打響價格戰第一槍：最新上市的車型指導價不到人民幣8萬元，為行業內同類車型最低。多家車企紛紛跟進，集體宣布車型大降價。

比亞迪降價當天，中國乘用車市場訊息聯席會秘書長崔東樹就在個人公眾號預判，今年是新能源車企站穩腳跟的關鍵年，競爭註定非常激烈。他認為，隨著新能源車滲透率快速提升，傳統燃油車市場規模逐步縮小，龐大的傳統產能與逐步萎縮的燃油車市場矛盾帶來更激烈的價格戰。

之前和業內人士聊天時就聽說，中國新能源車行業至今入不敷出，除了一兩家頭部車企能盈利，多數企業仍處在「賠錢賺吆喝」階段。中國政府去年起取消電動車購車補貼，更令這個全球最大的電動車市場放緩增長步伐。

中國新能源第一梯隊車企新格局正在成型。（資料圖片）

工信部資料顯示，去年新能源汽車銷量同比增長37.9%至949.5萬輛，儘管增幅依然可觀，但已比2022年的93.4％大幅收窄。一些現金流周轉不靈的企業，正逐步退出市場競爭。

龍年開工第一天，豪華電動車廠商高合汽車就被爆即日起停工停產六個月。儘管有內部人士否認這一傳聞，但高合此前召開員工大會，通知1月工資無法按時發放，建議員工「自尋出路」，已凸顯了公司面對的困境。

國內競爭白熱化之際，內地車企的出海之路也愈發坎坷。除了歐盟去年針對中國電動車發起的反補貼調查，本月又有消息稱，美國拜登（Joe Biden）政府正考慮採用關稅以外的方式，限制對中國智能汽車及相關零部件的進口。

工信部副部長辛國斌今年1月曾坦言，多數中國新能源車企，特別是以內銷為主的企業仍未實現盈利，業內也存在無序競爭、盲目上馬項目等現象。此外，中國車企還面臨內部消費需求不旺盛，一些國家地區存在濫用貿易救濟措施保護主義行徑等不利因素。

正如小鵬汽車董事長何小鵬在年後第一天的內部信中所寫：「今年是中國汽車品牌進入『血海』競爭的第一年，也就是淘汰賽的第一年。」這個內外壓力同時升級的一年裡，行業競爭將更加殘酷，更多品牌會在市場洗牌中出局。

對內，電動車企不僅要在同行的價格戰中存活，與燃油車之間的對抗也在加劇。如何在控制成本的同時提升續航能力和電池安全性，決定了他們能否進一步挖掘日趨飽和的國內市場，爭奪更多潛在用戶。

中國新能源汽車市場的國際競爭剛剛開始，中國的汽車企業也已經不再如昔日那般簡陋和孱弱。圖為中國北汽新能源黃驊分公司焊裝車間生產線。（新華社）

對外，中國品牌面對的不只是高昂的關稅，還有越來越多的出口限制。如何在闖過層層關卡後依然保持價格優勢，並為當地消費者提供本土化的解決方案，對研發、生產和行銷能力都提出更高要求。

這個壞消息不斷的春節，標誌著中國電動汽車在經過最初的高速發展後，來到轉型與整合的分水嶺。這是一切新興產業的必經之路，也是檢驗一個行業能否升級換代的關鍵時期。

對中國新能源車而言，這或許不是最好的一年，但一定是破舊立新的一年。只有迎難而上的企業，才能在大浪淘沙中突出重圍，笑到最後。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

