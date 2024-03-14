河北燕郊爆炸增至7死27傷　三河市就阻攔央視記者採訪致歉

3月13日，河北三河市燕郊一幢5層高建築物疑似燃氣洩露引發爆炸。央視女記者楊海靈在現場與北京總台連綫直播時，有黑衣人走到鏡頭前阻止拍攝，其後直播中斷。另一名央媒女記者許夢哲亦發布其在燕郊爆炸現場採訪時，被十幾名警察推搡阻攔的影片。

事件引起全國關注。3月14日，廊坊三河市燕郊鎮爆燃事故處置指揮部通報稱，由於前線工作人員溝通能力不強，方式方法粗暴簡單，引發記者的誤解和輿論的質疑，並對此深感自責，向央視等媒體記者致歉。



截至3月13日晚上11時，現場救援工作基本結束，事故共造成7人死亡，27人受傷，當中14名傷者已出院，其餘傷者均無生命危險。

▼河北爆炸有片｜央視記者直播遭黑衣男打斷 有記者遭多名警察推搡▼

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通報稱，在救援期間，指揮部專家組經專業檢測發現，事故現場仍存天然氣泄漏風險，建議所有非救援人員全部撤離到警戒線以外。

指揮部要求所有非專業救援人員及附近居民迅速撤離，防止發生次生災害。現場維護秩序工作人員按照指揮部指令，勸離包括媒體記者在內的非專業救援人員。期間，對仍堅持在現場採訪的記者作強行勸離。

由於一線工作人員溝通能力不強，方式方法粗暴簡單，引發記者的誤解和輿論的質疑，產生不良社會影響。指揮部發現後已立即嚴厲批評相關人員，隨後派員向相關記者多次表達歉意。

通報稱，保障記者正當採訪是滿足公眾知情權的工作需要，記者一線採訪報道有助於讓公眾及時了解事實真相。此次事故救援處置工作中，指揮部未能統籌好保障現場安全與保障記者採訪需要的關係，致使部分記者在採訪中被強行勸離，暴露出工作中的短板和不足，對此深感自責，對央視等媒體記者表示歉意。