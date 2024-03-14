深圳原副市長黃敏退休4個月落馬　涉嚴重違紀違法接受審查調查

據中央紀委國家監委網站3月14日（周四）稱，據廣東省紀委監委消息：廣東省深圳市委原常委、市政府原副市長黃敏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。



廣東省深圳市委原常委、市政府原副市長黃敏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。（深圳讀特）

官媒《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」稱，黃敏出生於1963年8月，廣東普寧人，長期在深圳交通系統工作，2001年起任深圳市交通局副局長，2008年任局長，2010年7月任市交通委主任。

2015年7月，他出任寶安區委書記，2017年8月升任副市長。2020年7月，黃敏躋身市委常委班子，並於次年5月起兼任常務副市長。2023年11月，已經60歲的黃敏被免去副市長職務。直至此番被查。

深圳前交通局長孫女微博炫富 累退休爺爺遭開除黨籍兼收繳財富

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「長安街知事」稱，值得一提的是，去年10月，長期在深圳交通系統工作的深圳市原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜（即網友「北極鯰魚」的爺爺）被開除黨籍，按二級科員確定其退休待遇。

同日，深圳市交通運輸局原黨組副書記、市軌道交通建設指揮部辦公室原主任李福民，被開除黨籍和公職。

據早前報道，在去年，深圳已退休的原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜的孫女以網名「北極鯰魚」在網絡炫富，曾發布「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」，以及「潤」（移民）到了澳洲等言論，又曾對網友稱自己爺爺當交通局長時，「你爺爺正在大街上給人修腳」、「喜歡看『支』性難改的樣子」等，引起群情激憤。