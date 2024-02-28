女醫生到美國迪士尼餐廳吃飯竟喪命　已再三確認是否含過敏原食物

美國紐約大學醫學中心一名醫生，去年10月到迪士尼之泉（Disney Springs）購物村一間酒吧用餐，沒想到卻因為過敏引發呼吸困難，最終送醫不治身亡。



去世的卡諾克波恩唐蘇安（Kanokporn Tangsuan），任職於位於曼克頓的紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health），去年10月5日，她到迪士尼之泉購物村一名名為Raglan Road Irish 的酒吧享用晚餐。

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點餐前她明確地向服務生表示，自己對堅果及乳製品過敏，而服務生則向她再三保證，廚房能夠製作不含過敏原的食物。

於是唐蘇安點了花椰菜、炸粟米餅、扇貝和洋蔥圈，用完餐離去後，她開始在附近的購物中心閒晃，接著突然感到身體不適，發失嚴重的呼吸困難並昏倒，儘管送醫後馬上施打了過敏速效藥「EpiPen」，最終仍搶救無效身亡。

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根據法醫解剖調查，發現唐蘇安是死於「體內乳製品和堅果含量過高」的過敏反應，唐蘇安的丈夫傑弗裡皮科洛（Jeffrey Piccolo）相當氣憤，向法院提交了長達19頁的訴訟書，指控迪士尼樂園和度假村的疏忽。

皮科洛提到，迪士尼在廣告中向大眾表示，為食物過敏者提供服務，是度假村的「首要任務」，妻子在點餐前明明表明了自己會對食物過敏，卻還是因為工作人員的疏失喪命，怒斥迪士尼未能正確的教育、培訓員工，也未能確保標明不含過敏原食品，實際上真的不含過敏原。

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除了精神賠償、收入損失和喪葬費用外，皮科洛還根據佛州的過失致死法案（Wrongful Death Bill），要求迪士尼支付超過5萬美元的賠償，目前整起案件還在訴訟中，迪士尼尚未對此作出回應。

迪士尼之泉舊稱是布埃納文圖拉湖購物村（Lake Buena Vista Shopping Village），是迪士尼世界度假區中的戶外購物、飲食和娛樂設施場域，購物區對公眾開放，不需要遊樂園的門票即可進入。

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