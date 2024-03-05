Duffy and Friends迪士尼新朋友爆紅迷倒少女心　你認識牠們嗎？

全世界首座冰雪奇緣主題園區，在香港迪士尼樂園登場，連帶迪士尼的各大角色IP也受到網友討論，你認得Duffy and Friends的這些可愛小動物嗎？



「迪士尼小熊」家族來了！

你認識迪士尼小熊（Disney bear）嗎？身為米老鼠最喜歡的泰迪熊玩偶，因為想一起散步，吸引奇妙仙子施下魔法而獲得生命，善良的小熊就這樣鮮活了起來。

這一隻有著可愛外表，臉部、屁股、腳底都有米奇圖案的小熊，一開始由美國加州冒險樂園設計，在東京迪士尼海洋發揚光大，2005年聖誕節發表全新設定，變成米妮送給米奇的小熊玩偶，因裝在圓筒水手袋中，被命名為達菲（Duffy）。

隨著時間過去，Duffy越來越受歡迎，牠的朋友也越來越多，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「達菲家族」7大角色的火紅程度，你最喜歡哪一隻玩偶呢？

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No.7 可琦安 CookieAnn

2018年7月以Cookie為名，正式在香港迪士尼樂園登場，2019年10月改名為可琦安（CookieAnn）前進全球，是一隻擁有敏銳嗅覺、充滿好奇心、喜歡發明全新創意料理的黃色廚師小狗。

CookieAnn在廚房工作時，頭上總是戴著可愛的廚師帽，耳朵是兩隻柔軟彈力的炸蝦、漂亮眼珠是明亮的翠綠色，性格非常樂天，最拿手就是製作餅乾、甜點，不管什麼菜色，她一聞就能知道食譜，總是會充滿自信地說：「我聞一聞就知道！」吸引了許多女孩的喜愛。

No.6 奧樂米拉 Olu Mel

綠色小海龜奧樂米拉（Olu Mel）2018年7月在迪士尼夏威夷Aulani度假村登場！因為米奇與達菲想出海去尋找一份生日禮物送給雪莉玫（ShellieMay），航程中被一陣烏克麗麗的聲音吸引，不知不覺到達一座海灣，發現了正在演奏的Olu Mel。

你發現了嗎？可愛的Olu Mel龜殼上藏有米奇圖案！最後達菲決定把這好聽的音樂當作禮物，帶著Olu Mel前往參加ShellieMay的生日派對，他們也成了非常好的朋友！

No.5 雪莉玫 ShellieMay

雪莉玫（ShellieMay）2010年1月22日在東京迪士尼海洋登場，生活在美國海濱的鱈魚角，是米妮為Duffy製作的新朋友小熊玩偶，2010年1月正式發表，仔細看，她和Duffy的不同之處包括毛色、睫毛、眼睛顏色等，還有裝飾配件的有無等，也有人認為她就是Duffy的女朋友。

ShellieMay心靈手巧，喜歡為朋友們製作禮物，希望可以帶給大家正面的能量。她的個性更愛冒險，時常鼓勵Duffy勇敢嘗試，努力追求更進步的生活，為他應援加油。

No.4 傑拉多尼 Gelatoni

聽到傑拉多尼（Gelatoni）這個名字，是否覺得很有義大利的感覺呢？米奇和Duffy環球航行時，就是在義大利與傑拉多尼相遇的！當時，Duffy不小心把冰淇淋（Gelato）掉到地上，對藝術充滿熱情的「畫家貓」傑拉多尼，順勢用尾巴沾著冰淇淋畫出一幅畫，二人結為好朋友。

個性陽光、頭腦靈活聰明的Gelatoni，2014年6月東京迪士尼海洋初登場。這隻綠色小貓會把尾巴當作畫筆，可用任何的東西創作出藝術品，也能用善意看出一切事物的美好，找到創作的靈感，是一位真正的藝術家。

No.3 史黛拉 StellaLou

一隻超可愛的薰衣草紫色兔子！2017年4月在東京迪士尼海洋登場的史黛拉（StellaLou），也有人叫她星黛露，喜歡跳芭蕾舞，有長長的漂亮耳朵、長長的眼睫毛，與米奇頭形狀的印記。

有天Duffy遇見了一隻努力練習舞蹈的兔子，提醒對方小心別摔倒，小兔子充滿活力的回話：「舞蹈是我的夢想！」一陣對話之後兩人變成了好朋友。漂亮的StellaLou是追夢的實踐者，堅定地克服許多困難，一次次的咬牙練習。她最想成為一名百老匯舞者，總是和小夥伴們分享夢想的意義，在朋友們的眼中，StellaLou就是一位閃閃發亮的大明星，被她激勵到想變得更好。

No.2 玲娜貝兒 LinaBell

有天Duffy追逐蝴蝶迷路了，森林中的粉紅小狐狸路過詢問「怎麼了？」幫他與米奇重逢，為了感謝這隻充滿好奇心、熱愛思考的狐狸，Duffy送了一朵蘭花別在她的耳朵上。這隻粉紅小狐狸就是最愛解謎的玲娜貝兒（LinaBell），擁有毛茸茸的尾巴，有支專用放大鏡，享受追尋蛛絲馬跡、解決問題，以此收穫成就感。

LinaBell2021年9月在上海迪士尼樂園首次登場，她酷愛大自然，喜歡與朋友們一起在森林裡度過美好時光，少女心滿滿的外型征服許多少女，甚至在日本妹間掀起一陣狂潮，還為她取了別稱「沙川妲己」來形容這隻魅力滿分的小狐狸！

No.1 達菲 Duffy

2002年「迪士尼小熊」在美國奧蘭多華特迪士尼世界誕生！2004年在東京迪士尼海洋樂園亮相，2005年更名為達菲（Duffy），設定美國海濱背景，鱈魚角（Cape Cod）的水手米奇要前往長途海上航行，米妮用一個圓行李袋（duffel）把自己親手縫製的熊熊送給米奇，米奇非常開心，為這隻小熊起名為Duffy。

米奇與Duffy一起經歷許多冒險，朋友也逐漸增加，Duffy個性單純害羞，對挑戰新事物有點猶豫，幸好身邊有雪莉玫和其他朋友陪伴鼓勵，踏出了許多學習新事物的第一步。

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月25日至2023年12月24日，共一年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『達非家族角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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