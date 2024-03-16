「中植系」爆雷負債逾4千億　北京警方對公司高管等採取強制措施

中植集團因嚴重資不抵債，去年被立案偵查。周六（16日），北京警方通報指，已對「中植系」所屬財富公司高管等主要涉案疑犯，依法採取刑事強制措施，案件偵辦和追贓挽損工作正在全力進行中。



北京警方通報指，已對「中植系」所屬財富公司高管等主要涉案疑犯，依法採取刑事強制措施。（視覺中國）

去年11月，中植集團向投資者發布致歉信稱，因集團相關產品陸續發生實質性違約，特向投資者致歉。據公司聘請中介機構清產核算後統計，公司總資產帳面金額約2000億元人幣，但債務規模巨大，剔除保證金後相關負債本息規模約為4200億至4600億元人幣。

中植集團還提及，2021年，公司實控人解直錕猝然離世，多位高管和核心人員先後脫崗或離職，集團及旗下企業高度依附於原實控人決策，導致內部管理面臨失效狀態。

中植集團創始人解直錕2021年離世。（資料圖片）

去年11月25日，北京警方通報稱，已依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，並拘捕解某某等多名疑犯。有猜測認為「解某某」為解直錕親屬。

今次通報中，北京警方還提醒，尚未報案的投資人履行報案程序，通過法律途徑維護自身權益；並呼籲涉案公司其他相關人員，主動配合警方調查取證，積極退繳違法所得，對主動退繳、認罪悔罪的，可依法從輕或減輕處罰。