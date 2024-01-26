東莞知名汽車經銷集團「爆雷」員工遭拖糧　實控人銀行存款被凍結

東莞知名汽車經銷集團廣東永奧投資集團有限公司近期發生「爆雷」事件，旗下80多個汽車門店一夜間閉店，涉及奧迪（Audi）、寶馬（BMW）、梅斯特斯-平治（Mercedes-Benz）、福士（Volkswagen）等多個品牌，有員工更曝遭拖糧半年等，當地政府部門介入處理。周四（25日），東莞市永捷汽車銷售服務有限公司4S店現場消息指，廣東永奧投資集團有限公司及其實控人、董事長陳祖永的銀行存款等已被法院凍結。



當天，上海市浦東新區人民法院相關工作人員在上述公司門外，張貼了關於東莞市永捷汽車銷售服務有限公司的查封公告以及兩份民事裁定書。其中（2024）滬0115民初10590號民事裁定書顯示，上海市浦東新區人民法院認為，中國光大銀行股份有限公司上海分行在訴被申請人東莞永軒汽車銷售服務有限公司、廣東永奧、陳祖永、曾曉巖、陳華斌、劉蕾金融借款合同糾紛一案中，於2024年1月19日向該院提出財產保全申請符合法律規定，裁定凍結東莞市永軒汽車銷售服務有限公司、廣東永奧、陳祖永、曾曉巖、陳華斌、劉蕾的銀行存款7687萬元人民幣或查封、扣押其相應價值財產。

另一份（2024）滬0115民初10595號民事裁定書則顯示，上海市浦東新區人民法院認為，中國光大銀行股份有限公司上海分行在訴被申請人東莞永捷汽車銷售服務有限公司、廣東永奧、陳祖永、曾曉巖、陳華斌、劉蕾金融借款合同糾紛一案中，於2024年1月19日向該院提出財產保全申請符合法律規定，裁定凍結東莞市永捷汽車銷售服務有限公司、廣東永奧、陳祖永、曾曉巖、陳華斌、劉蕾的銀行存款4350萬元人民幣或查封、扣押其相應價值財產。

關於東莞市永捷汽車銷售服務有限公司的查封公告顯示，相關財產查封期限自2024年1月25日至2026年1月24日止，在此期限內，任何人不得對被控制的財產進行轉移或其他有礙執行的行為。報道指，東莞市永捷汽車銷售服務有限公司與東莞市永軒汽車銷售服務公司均為上汽大眾汽車品牌的經銷商。據天眼查資料顯示，廣東永奧各持有前述兩家公司的股份90%，陳祖永持有廣東永奧90%股份，曾曉巖、陳華斌為兩家公司高管。

在4S店有福士品牌車輛已被貼上東莞市第二人民法院封條。

在東莞市永捷汽車銷售服務有限公司4S店同時可見有福士品牌車輛已被貼上東莞市第二人民法院封條，落款時間為2024年1月24日。據現場張貼的廣東省東莞市第二人民法院財產保全公告和民事裁定書顯示，根據申請人東莞市虎門鎮白沙股份經濟聯合社提出的財產保全申請，查封東莞市永捷汽車銷售服務有限公司存放於東莞市虎門鎮莞太路虎門段267號內的機器設備，以及凍結東莞市永捷汽車銷售服務有限公司的銀行存款1008009元或查封、扣押其相應價值的財產。

據早前報道，廣東永奧投資集團有限公司代理的汽車品牌包括奧迪（Audi）、寶馬（BMW）、梅斯特斯-平治（Mercedes-Benz）、福士（Volkswagen）、越野路華（Land Rover）、積架（Jaguar）、富豪集團（Volvo）、問界等。公開信息顯示，涉事公司位於東莞市南城區，目前處於存續狀態。

多名網民爆料指，涉事公司旗下疑似80多間汽車品牌門店突發狀況倒閉，展廳、庫房都在一夜之間變得空空蕩蕩。其中一名員工表示，該公司有破產清算風險，「現南城店有28台未交車，35台未購買購置稅等待上牌。我們員工等着發工資負擔一家老小。」

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另據一名前員工介紹，自己曾就職廣東永奧集團旗下汽車門店，因公司拖欠工資於去年7月中旬離職，去年4月至7月的工資目前仍未結清，多次聯繫公司一直未給明確答覆。

亦有買家表示，因現時門店倒閉，導致自己無法提車。還有買家稱，「在東莞塘廈永奧集團旗下永驍吉利4S店購車，一直拖延交車，已經拖延三次提車日期。」

內媒《上游新聞》致電涉事公司，接聽維修服務熱線的一名員工說，自己目前仍在工作，也一直在討薪，「公司已經拖欠工資半年，網絡中所說永奧倒閉80間門店基本是真的，現在，店內的新車都沒有了。」