中國心血管病治療研究新突破　深圳研發新型仿生囊泡修復心臟損傷

中國心血管疾病治療研究再獲新突破。深圳灣實驗室饒浪團隊與中國醫學科學院、北京協和醫學院阜外醫院楊躍進團隊合作，開發一種新型細胞膜仿生囊泡用於修復心肌缺血再灌注損傷。該成果已發表在國際期刊《ACS Nano》，並入選同期封面論文。



論文第一作者，深圳灣實驗室和香港大學聯合培養博士生賴嘉琳介紹，病人突發心梗時，冠狀動脈中的血流會受到阻礙，導致心肌缺血。通過介入治療，醫生可以在冠狀動脈狹窄或者閉塞部位植入支架，以擴張血管並恢復血流通暢，但此過程或會引發心肌缺血再灌注損傷，從而導致壞死細胞的積聚並引發炎症反應。

深圳灣實驗室饒浪團隊與中國醫學科學院、北京協和醫學院阜外醫院楊躍進團隊合作，開發一種新型細胞膜仿生囊泡用於修復心肌缺血再灌注損傷。該成果已發表在國際期刊《ACS Nano》。（微信公眾號＠深圳發布）

應對上述損傷，巨噬細胞起著至關重要的作用，它們負責吞噬死細胞並防止壞死細胞的積聚。然而，在實際治療中，巨噬細胞相關的免疫治療往往存在失效的問題，相關藥物干預也可能引發嚴重的副作用，如貧血和血小板減少。

此外，降低炎症反應也是修復損傷的重要方面，由於血液供應的中斷和再灌注，心肌組織可能發生炎症反應，導致一系列的炎症級聯，使心功能受損。

基因編輯的hNVs增強I/R的吞噬作用並減輕炎症。（微信公眾號＠深圳發布）

賴嘉琳表示，在現有治療手段中，修復心肌缺血再灌注損傷容易引發藥物滯留問題，導致藥物難以達到心臟受損部位。為更好地修復心臟損傷，團隊開發出一種基於基因工程的雜化納米囊泡，不僅可以靶向受損心臟部位，還可以增強巨噬細胞相關免疫治療和降低炎症反應。

據介紹，這種基於基因工程的雜化納米囊泡由三種不同來源的細胞衍生納米囊泡組成，分別是通過基因編輯過表達高親和力SIRPα變體的納米囊泡、人間充質幹細胞分泌的外泌體和血小板衍生的納米囊泡，分別起到增強巨噬細胞對死亡心肌細胞的吞噬、減輕炎症反應、免受免疫系統攻擊的作用，並且有選擇性地靶向梗死區域，最終提高治療效果，為心肌缺血再灌注損傷後的心臟修復提供一種簡單、安全、有效的策略。