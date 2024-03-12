集中採購心臟支架均價僅700元　國家醫保局：3年來逾370萬人受惠

冠狀動脈介入治療術俗稱「通波仔」，是常用治療冠心病的手術，醫生會在患者心臟植入心臟支架，改善患者冠狀動脈血管收窄及阻塞等情況，但國產的心臟支架均價達1.3萬元（人民幣，下同），進口支架價格更接近2萬元。

2020年11月，國家醫保局集中採購一百多萬個心臟支架，均價每個僅700元（人民幣，下同)，為大批患者帶來福音。

不少人關心臨床使用情況、中選廠家供應積極性、醫生開展手術意願、降價支架的質量等。國家醫保局日前就以近3年集中帶量採購心臟支架使用數據，為大眾釋疑解惑。



國家醫保局介紹，降價的心臟支架是在保持原品牌、原型號、原工藝參數基礎上，通過以量換價、擠出中間環節費用水分惠及群眾。

截至目前，全國有95%醫生患者選擇集中帶量採購的中選支架，絕大多數心臟支架植入患者選用中選支架。臨床專家表示，主流品牌的心臟支架均中選，醫療機構原使用的品牌基本不需要更換，使用過程中的臨床性能也沒有變化。

截至目前，全國有95%醫生患者選擇集中帶量採購的中選支架。（微信公眾號＠國家醫保局）

集中帶量採購的心臟支架是經臨床長期驗證性能良好的鉻合金載藥支架，能夠更好地減少術後血管再狹窄的發生率，是裸支架和不銹鋼支架的升級產品，也是當前主流使用的品種。使用數據顯示，新一代鉻合金載藥支架使用量占比從集採前的60%升至95%以上，患者使用心臟支架實現叠代升級。

2021年至2023年，降價後的中選心臟支架供應量分別是當年協議量的149%、123%和123%，供應量達協議量的1.3倍，中選廠家足量供應降價後的心臟支架。

2020年首輪採購的中選企業，既有美敦力、波士頓科學等國際知名企業，也有微創、吉威、樂普等國產大品牌。2022年協議期滿後的接續採購中，國際企業雅培及國內企業賽諾也中選，中選企業從8家擴大到10家，覆蓋國內外主流企業產品。

2021-2023年，中選心臟支架使用量分別為160萬條、183萬條和218萬條，年均增長17%，與各類口徑統計的心臟介入手術增長率（10%-25%）吻合，累計逾370萬患者植入了中選心臟支架。

同時，開展心臟支架植入手術的醫療機構，從2020年的2400餘家增加至2023年的3600餘家，其中二級醫療機構從1200家增加到近1700家。藥監部門監督檢查結果顯示，中選心臟支架的質量安全狀況良好。

圖為心臟支架。（資料圖片）

國家醫保局提到，有傳心臟支架降價導致醫生「掙不到錢了」、「都不做手術了」。事實是，心臟支架使用數量、支架植入手術量每年都在增長，廣大醫務人員一直在兢兢業業救治患者，當局對這種通過污名化醫務人員來吸引眼球的行為堅決反對。

同時，心臟支架手術項目價格偏低的地區及時上調了相關術式的手術價格，更好體現醫務人員勞務價值；各地落實集中帶量採購結餘留用政策，將心臟支架集中採購節約的醫保資金按一定比例由醫療機構留用，讓醫療機構、醫務人員共享改革紅利。