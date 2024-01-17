國統局：去年16-24歲青年失業率14.9%　新計法「不包含在校生」

國家統計局今日（17日）公布，2023年不包含在校生的16-24歲、25-29歲、30-59歲勞動力調查失業率分別為14.9%、6.1%、3.9%。



值得關注的是，本次公布的失業率注明是「不包含在校生」，並新增發布25-29歲勞動力失業率（之前為25-59歲）。這是官方自去年8月起暫停發布青年人失業率後，首次使用新的計算方法並公布新數據。



國家統計局今日公布，2023年，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年下降0.4個百分點。12月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，比上月提高0.1個百分點，不包含在校生的16-24歲、25-29歲、30-59歲勞動力調查失業率分別為14.9%、6.1%、3.9%。

中國青年就業形勢艱難。(資料圖片)

國家統計局解釋，發布不包括在校學生的16—24歲勞動力失業率，能更精準監測進入社會、真正需要工作的青年人的就業失業情況。

2023年各月平均，內地16—24歲城鎮人口中，在校學生佔比6成多，近6200萬人；非在校學生佔比3成多，約3400萬人。從中國國情看，在校學生的主要任務是學習，而不是兼職工作，如果把在校學生包含在分年齡組內，會把在校尋找兼職和畢業後尋找工作的青年混在一起，不能準確反映進入社會真正需要工作的青年人的就業失業情況。測算不包含在校學生的分年齡組失業率，有利於更準確反映進入社會的青年的就業失業情況，給予他們更加精准的就業服務，制定更加有效、有針對性的就業政策。

國家統計局又解釋，增加發布不包括在校學生的25—29歲勞動力失業率，更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。

隨著青年受教育年限不斷提高，目前內地高等教育毛入學率近6成，多數青年24歲時剛畢業不久，尚處於擇業期，一些人未就業或就業不穩定，至29歲時絕大多數已度過擇業期，就業情況趨向穩定。社會各界非常關心青年剛走出校門時的就業情況，也非常關心他們畢業後一段時間內的就業情況。因此，增加測算發布25—29歲勞動力失業率，更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。

國家統計局稱，今後將按月發布不包含在校學生的16—24歲、25—29歲、30—59歲勞動力失業率。

本次公布的失業率注明是「不包含在校生」。（網絡圖片）

去年青年人失業率持續高企引關注

內地去年的青年人失業率持續高企，引發關注。除了首次超過20%外，去年6月份更錄得21.3%。

國家統計局去年8月公布，自去年8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，主要原因是勞動力調查統計需要進一步健全優化。

當時國家統計局新聞發言人付凌暉曾解釋稱，經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。比如，近年來，中國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。2022年，中國16-24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達到6500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。