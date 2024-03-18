河北初中生遭殺害　家屬律師曾測試挖坑：3個孩子短時間難以完成

河北邯鄲市肥鄉區13歲中一學生王子耀，長期遭3名同班同學霸凌，並於3月10日被3人殺害，其遺體翌日在北高鎮張莊村一處蔬菜大棚內被人發現。

3月18日，死者家屬代表律師助理透露，律師團隊曾與家屬在埋屍地點測試挖坑，「現場凍土層還在，而且從空間大小來看的話，三個孩子在短時間內是完成不了的」。



《紅星新聞》報道，死者家屬代表律師臧梵清的助理稱，臧梵清律師已接受死者家屬委托到現場取證。3月17日，律師團隊與家屬到案發現場的廢棄蔬菜大棚內測試挖坑，「男性女性、幹過農活和沒幹過農活的都嘗試了一下。那個趨勢相對來說還是比較明確的，現場凍土層還在，而且從空間大小來看的話，三個孩子在短時間內是完成不了的」。

河北邯鄲市肥鄉區13歲的中一學生王子耀遭同班同學殺害。圖為案發現場。（紅星新聞）

案發現場的廢棄蔬菜大棚位於張莊村，蓋滿荒草和破舊的塑膠布，緊鄰著周邊的村房。與被害人所居住的舊店村有十餘公里路程。張莊村居民稱，廢棄蔬菜大棚距離其中一名犯罪嫌疑人家很近，僅有百米左右的距離。

據此前報道，王子耀的遺體已於3月18日凌晨進行屍檢。死者父親及其代表律師，全程見證屍檢經過。屍檢時間持續1個多小時，死者頭部、臉部及背部有傷。

3月17日，河北邯鄲市肥鄉區聯合工作組通報稱，涉案疑犯已被全部拘捕，現已依法採取刑事強制措施。司法機關將對犯罪行為依法予以懲處。