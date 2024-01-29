中國留學生經華盛頓入境遭盤查、遣返　駐美大使館提出嚴正交涉

此前報道，《環球時報》披露從去年年末開始，接連有中國留學生在入境美國時遭到海關盤問，甚至取消簽證的事件發生。

今日（29日），中國駐美國大使館官網表示，已就此向美方提出嚴正交涉，並提醒赴美留學人員謹慎選擇自華盛頓杜勒斯國際機場入境。



據中國駐美國大使館官網消息，近期，多名中國留學生自華盛頓杜勒斯國際機場入境時，遭美邊境執法人員無端盤查、滋擾、並被註銷簽證遣返回國。這些留學生均持有合法證件，是在回國休假、赴第三國旅遊或參加會議後返回美國，或在新生入學時來美，期間受到長時間詢問，所攜電子設備被檢查，有的甚至被限制人身自由長達十餘小時，並禁止與外界聯繫。美邊境執法人員的相關做法對中方留學人員學業造成嚴重影響，心理帶來極大傷害。

《環時》曝美海關黑房盤問中國留學生8小時、取消簽證 中方譴責

中國駐美大使館高度重視維護國人留學人員安全與合法權益，已就此向美方提出嚴正交涉。美方頻繁對中國留學人員無端盤查甚至遣返，嚴重損害中國公民正當合法權益，與中美元首舊金山會晤關於促進兩國人文交流的共識背道而馳。強烈敦促美方停止錯誤做法，停止無端滋擾、盤查、遣返中方留學人員，切實將兩國元首關於支持中美人文交流，鼓勵擴大留學生規模的共識落實。

華盛頓杜勒斯機場。（視覺中國）

中國駐美國大使館謹提醒擬來美留學人員，謹慎選擇自華盛頓杜勒斯國際機場入境。同時入境美國時提高安全意識，詳細了解美入境政策規定，提前做好行前準備，帶齊入境資料、留存校方聯絡方式。如遇美邊境執法人員盤查，沉著冷靜，理性配合，妥善應對；如遇不公對待，請記下現場執法人員信息，認真核對須簽署的文書內容並索要備份，留存必要證據，事後可通過美國海關和邊境保護局（CBP）官方網站提出投訴（https://help.cbp.gov/s/complaints?language=en_US）或透過法律途徑維護自身權益，並聯繫中國駐美國使領館尋求協助。