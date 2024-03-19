偽造國安機關公文詐騙案告破　國安部：觸碰「紅線」必受法律嚴懲

國家安全部消息，近期破獲一宗利用偽造的國家安全機關公文進行詐騙的案件。



國家安全部接獲舉報，有市民在微信收到一則訊息，對方聲稱一個投資民族資產項目收益高，並附上一張蓋有「中華人民共和國國家安全部」紅色公章的文件圖片。

國家安全機關根據舉報線索，找出傳播前述「紅頭文件」的涉事者，依法採取刑事強制措施，並阻斷偽造「紅頭文件」的傳播。涉事者供稱，該份「紅頭文件」純屬偽造，投資項目也是子虛烏有，其目的是騙取錢財。目前，案件仍在進一步偵辦中。

不法分子偽造國家安全機關公文詐騙。（微信公眾號＠國家安全部）

國家安全部指出，公文、證件、印章是國家機關依法行政的重要憑證，偽造國家安全機關公文是違法犯罪行為，以此招搖撞騙更是不能觸碰的「紅線」，必將受到法律的嚴懲。

國家安全部提醒，《刑法》第二百八十條規定：偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關的公文、證件、印章的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，並處罰金；情節嚴重的，處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。

第二百七十九條規定：冒充國家機關工作人員招搖撞騙的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；情節嚴重的，處3年以上10年以下有期徒刑。冒充人民警察招搖撞騙的，依照前款的規定從重處罰。