以網戀、高薪offer作誘餌　國家安全部：境外間諜設陷阱招攬青年

周三（13日），「國家安全部」微信公號發文，介紹了國安案例，一宗為以網戀作誘惑，另一宗則是提供高薪的工作機會，但實際都是境外間諜設下的「陷阱」。



在第一宗案例中，在南方某濱海城市讀大二的小劉通過交友App結識了一名自稱「小敏」的「小姐姐」，二人關係通過幾天的交談迅速升溫。期間，小敏「貼心」地主動向小劉介紹了一份雜誌社的兼職工作，內容為到所在地港口拍攝遊客和遊艇照，每次可獲數百元人民幣的報酬。想着既能賺外快又能博取心上人芳心，小劉欣然答應，先後兩次拍攝了景區海邊、遊艇照片發給對方，並按時收到酬勞。

可是，小敏後來進一步要求小劉到指定地點拍攝我軍艦停靠和進出港情況，並要求其改用境外通訊軟件，使用「暗語」聯繫。小敏更為小劉購買了拍攝用的手機、電瓶車，並為其解決靠近軍事基地的租房費用。而實際上小劉已經意識到了對方的間諜身份，但還是財迷心竅、心存僥幸。不過法網恢恢，疏而不漏，國家安全機關很快發現並依法制止了小劉的不法行為。鑒於小劉的違法行為被及時制止，尚未造成嚴重危害，國家安全機關依法未追究其刑事責任，但小劉自己的學習和生活還是受到了嚴重影響。

在另一宗案例中，某高校學生小王通過手機投放求職資料，獲一間調查公司的「張總」聯繫，對方以海洋環境調查為名，要求他為其拍攝海邊遊艇、船舶情況，並支付高額報酬，後來更逐漸引導小王前往軍事敏感區域拍攝軍機軍艦情況。

這一要求隨即引起小王的懷疑和警覺，於是立即停止聯繫，在老師的陪同下向國家安全機關舉報。最終，張總被證實確為境外某間諜情報機關人員。事後，國家安全機關對小王的主動舉報行為給予表彰、獎勵，事件經媒體公開報道後引起廣泛影響。

國家安全機關提醒，境外間諜情報機關人員可能以交友「戀愛」、網絡求職等行為方式，以收集文獻資料、發放調查問卷、拍攝風景建築之類為名目，以豐厚的酬金為誘餌，採取「漫天撒網，重點捕魚」的戰術，誘使涉世未深的青年群體為其搜集、竊取情報。一旦「上鉤」，境外間諜情報機關就會采取威脅、利誘、訛詐等手段施加控制，難以輕易脫身。