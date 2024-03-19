湖北16歲少年疑被同齡人捅死　疑兇抖音發自拍照：十年青春沒了

近日河北一名13歲中一學生疑遭3名同班同學殺害，引起內地對未成年人犯罪問題的關注。內媒《封面新聞》18日報道，當日一則「湖北咸寧火車站一名16歲少年被同齡人殺害」的消息在多個社交平台傳播，死者小帥的多個同學稱，死者小帥剛過完16歲生日，當天被一位朋友邀請幫助調解糾紛時遇害，與死者年齡相約的疑似行兇者更在社交平台上發布自己帶紋身的照片，發了「十年」兩個字。



報道指，死者小帥的同學稱，「當天晚上，一名同學邀請他（小帥）幫忙調解與另一個朋友的事情，結果對方掏出刀子劃傷他的臉，兩人扭打的時候對方捅了他，之後跑了」。現場有人撥打了120急救電話，但小帥最終還是沒能搶救回來。

報道指，疑似行兇者逃離現場後，在社交平台發布了一張胸前有紋身的赤膊照片，發了「十年」兩個字，之後自己置頂了一條留言「十年青春沒了，後悔也沒有用」。在這條動態消息下邊，不少網友留言反駁「你是十年，別人是一條命」。還有不少疑似朋友的留言稱「你脾氣改一下啊」、「教你了多少，都沒聽進去，叫你不要惹事」。

死者小帥的社交帳戶只發布過兩條內容，不少疑似朋友的人前往留言。這些留言中，不少人說他打球很好，「昨天遇到，還說要請我喝水」、「昨天街上碰到還打招呼了」、「前幾天還督促我好好高考，不然就來打我」。

小帥的姑姑表示，侄子平時乖巧懂事，很受人喜歡，「我也是才接到消息回來，剛到殯儀館，具體情況還不清楚。他父母現在情緒很差，不能說話了。我們希望依法懲處兇手」。

《封面新聞》先後聯繫咸寧市公安局及宣傳部，均未獲得回應。目前，兩個社交帳號已被清空內容。