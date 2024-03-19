河北初中生遭同學殺害　警方：兇手有預謀作案，為埋屍分兩次挖坑

河北邯鄲市肥鄉區13歲中一學生王子耀，長期遭3名同班同學霸凌，並於3月10日被3人殺害，其遺體翌日在北高鎮張莊村一處蔬菜大棚內被人發現。

《央視新聞》報道，網傳「受害人被埋的坑深兩米」、「是否有家長協助作案」等猜測，警方表示網傅消息不屬實，被害人屍體掩埋地坑深56厘米，目前未發現有成人參與作案。



河北邯鄲肥鄉區警方表示，案發後，肥鄉區公安分局迅速啟動命案偵破機制，成立由60多人組成的專案組偵辦此案。目前，屍檢已結束。

邯鄲市肥鄉區公安分局政工監督室主任李亞峰稱，針對網絡上的「受害人被埋的坑深兩米」「是否有家長協助作案」等猜測，經技術部門勘驗，坑深只有0.56米，即56厘米，「所以說坑深兩米多，網上說有大人參與是不屬實的」。

經過連日偵查，警方初步認定是一宗有預謀的犯罪案件。為掩埋屍體，犯罪嫌疑人分兩次在廢棄大棚挖掘。

李亞峰透露，犯罪嫌疑人3月9日曾挖過一次，在案發當天又在現場挖掘一次。目前屍檢已結束，大量證據需要形成完整的證據鏈，「這個案子肯定要辦成鐵案，每一個細節咱們都要仔細調查，仔細地取證」。

據此前報道，王子耀的遺體已於3月18日凌晨進行屍檢。死者父親及其代表律師，全程見證屍檢經過。屍檢時間持續1個多小時，死者頭部、臉部及背部有傷。