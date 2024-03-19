河北初中生遭同學殺害　父親咬牙看完屍檢：想弄清楚他怎麼死的

河北邯鄲市肥鄉區13歲中一學生王子耀，長期遭3名同班同學霸凌，並於3月10日被3人殺害，其遺體翌日在北高鎮張莊村一處蔬菜大棚內被人發現。



據內媒報道，孩子的遺體已於18日凌晨在殯儀館進行了屍檢。家屬表示，屍檢前，孩子父親進行了查看，發現孩子頭部、背部有明顯傷痕，目前正在等待屍檢鑑定結果。父親也全程見證屍檢過程，他事後接受《看看新聞》採訪稱，自己咬牙看完全程，「就是想知道孩子是怎麼死的。」

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3月18日凌晨5點多，父親在社交平台發文，「爸爸全程陪了兒子四小時，比想像的還要殘忍，爸爸沒有害怕，只有心疼和憤怒……」，據了解，由於3名犯人都未成年，許多憤怒網民擔憂他們逃過法律制裁，紛紛要求嚴懲。

據了解，2020年，全國人大常委會表決通過刑法修正案，將刑法第十七條修改為：「已滿十六週歲的人犯罪，應當負刑事責任。已滿十四週歲不滿十六週歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強姦、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪的，應當負刑事責任。」。

河北初中生遭同學殺害 警方：兇手有預謀作案，為埋屍分兩次挖坑

據《央視》報道，3月18日，邯鄲市肥鄉區公安分局政工監督室主任李亞峰透露，「報案到現在屍檢已結束，有很多證據，這個證據要形成一個完整的證據鏈。這個案子肯定要辦成鐵案，每一個細節咱們都要仔細調查，仔細地取證。」

針對網路上的「受害人被埋的坑深兩米」、「是否有家長協助作案」等猜測，警方也作出回應。李亞峰表示，經技術部門勘驗，坑深只有0.56公尺，也就是56公分。所以說坑深兩米多，網上說有大人參與是不屬實的。

警方表示，經過連日來的偵查，初步認定這是一起有預謀的犯罪案件，為掩埋屍體，犯罪嫌疑人分兩次在廢棄大棚進行了挖掘。李亞峰透露，「第一天（3月9日）挖過一次，然後到案發當天又在現場挖了一次。」