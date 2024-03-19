廣東男童涉強姦8歲女童　因不滿14歲警方不予立案　已返校上課

內媒《澎湃新聞》19日（周二）報道，廣東清遠市陽山縣的陳女士指，其8歲的侄女上月在公園附近的一處房子被一名13歲的男童性侵。事發當天，女童的父母報警，但其後派出所民警告知，由於男童不滿14歲，無法追究其刑責，故對此案不予立案。報道指，事發後男童曾被停課，但現已回校上課。



報道指，據8歲女童家屬的說法，今年2月26日下午五六點左右，女童放學後和讀小五的姐姐一起去附近的公園玩，姐妹倆有爭吵，於是姐姐先回家，女童隨後遭到一名男童的侵犯。

事發地點位於公園附近的一處房子，性侵女童的男童姓陳，讀中二，兩人並不認識，男童還差幾個月就滿14歲。事發後，見下體有血跡，女童被嚇到了，哭著回家，跟父母說了此事。之後，女童的父母報警，並帶其去醫院檢查。

醫院的診斷結果顯示，女童的處女膜破裂，「見少量血跡，左大腿內側見兩處淤黑」。

男童的一位老師表示，男童是一個「問題學生」，有喝酒、抽煙、曠課、欺凌等行為，平時班上有同學投訴他，老師也拿他沒辦法，上個學期老師還勸過其家長帶男童去封閉管理的學校讀書。

事發後，女童父母和男童的父母在派出所見過一次，當時對方稱家裏困難，沒錢賠償，提出給2萬元人民幣和解，並要求出具諒解書，女童的父母很氣憤，拒絕了對方的和解方案。

女童父母到當地派出所，被告知由於男童不滿14歲，無法追究刑責，故不予立案。圖為《不予立案通知書》。（《澎湃新聞》）

在3月18日，女童父母到當地派出所，被告知由於男童不滿14歲，無法追究刑責，故不予立案。女童父母無法接受這個處理結果。此外，在接收《不予立案通知書》簽字時，民警要求家屬把簽字的時間寫為3月1日，而不是當天。事後家屬覺得不妥，提出反對，遂又重新簽了一次，時間寫為3月18日。

報道指，事發後男童被停課，現在又回校上課。在未有上級通知前，老師也沒有權力不讓男童回校上課。事發後女童遭受巨大的心理創傷，又哭又鬧，此前已經做過心理輔導，目前已返校上學。

女童家屬認為，這麼惡劣的事件發生了，作案的人應承擔相應的法律責任，不能當作事情沒有發生一樣，「沒有任何處理結果」。目前，家屬已經向當地教育局、12345等多部門投訴反映情況。

專家：不予立案是依據法律規定

廣州市法學會刑事辯護研究會副會長、廣東法制盛邦律師事務所高級合夥人陳亮律師認為，由於男孩不滿14歲，涉嫌性侵，不存在故意殺人、故意傷害致人死亡等情形，警方作出不予立案決定，也是依據相關法律規定作出的。

陳亮又說，在民事責任部分，性侵是嚴重的侵權行為，應當由加害人來承擔全部的賠償責任，其中包括被害人的醫藥費、住院費、精神損害撫慰金等。由於此案中的加害人是未成年人，自身無賠償能力，相關賠償責任應由其監護人承擔。