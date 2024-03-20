有片｜多架殲-20緊急升空迎敵　逼退接近中國領空外軍機

央視軍事近日披露，解放軍「王海大隊」飛行員在一次突發任務中，駕駛殲-20戰鬥機與外國軍機多次交會，最終成功將其逼退。



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報道指，當時，「王海大隊」剛剛結束訓練，便收到外國軍機逼近中國領空的消息，征塵未洗就拎起頭盔由訓轉戰，多架殲-20接替升空。

「王海大隊」飛行員介紹，外國軍機看到解放軍軍機時，「還想從氣勢上壓我們一頭。」但解放軍飛行員絲毫不退讓，做出「左急轉」等高難度動作。

經過幾次交會、多輪激烈攻防，解放軍持續佔據優勢，更將氣勢轉化成了勝勢，一舉逼退了外國軍機。

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報道中雖未提及外國軍機的所屬國家，但據「第一軍情」分析認為，近年侵闖中國領空的外國軍機，絕大多數情況下都是美國的軍機。

且「王海大隊」是解放軍首支整建制列裝殲-20戰鬥機的作戰部隊，「一般情況下，如果侵闖中國的美軍機是F-16等四代機，也用不上殲-20出動。所以，不能排除這次侵闖中國領空的軍機中，包含美軍裝備的先進五代戰機——F-35。」

分析又指，「就算F-35真的來挑釁，它也佔不到便宜。因為殲-20早已經與外機有過多次『正面交鋒』，且『一直牢牢掌握主動態勢』，即便面對美軍的隱形戰機，也始終佔據上風。」