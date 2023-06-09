離死亡最近職業！試飛員李剛放棄高薪　第一個帶殲-20飛上藍天

電影《長空之王》讓很多人知道了試飛員這職業，而在現實世界中，李剛就是中國極少數戰機試飛員之一，正是他把空軍王牌殲-20隱形戰機第一次飛上藍天。李剛有甚麼經歷？



放棄民航高薪 李剛為新戰機作貢獻

李剛2000年成為戰機試飛員，曾試飛20多種機型，遇過無數驚險。（網上圖片）

李剛1967年出生在河北昌黎，高中畢業考入空軍飛行學院，成為戰機飛行員。1998年，空軍試飛部隊挑選試飛員，他放棄高薪轉職民航的機會，馬上報名參加。李剛向考官說：「我願意為空海軍戰友早日飛上新型飛機作貢獻。」

飛行員和試飛員看似相似，卻完全是兩回事。

新戰機設計和製造出來之初，像是一張白紙，試飛員必須先要把它飛上藍天，測試它的性能是否達到要求，還要不斷探索戰機極限，把上千個項目的資料數據反饋給設計師，也把指引留給以後的飛行員。

電影《長空之王》讓很多人知道了試飛員這職業。（《長空之王》影片截圖）

種種試驗不單要求試飛員有超凡飛行技術，還要有深厚理論基礎和飛機設計知識。而且駕駛「白紙」般的飛機，意味着試飛員飛上天空後，將面對不可預知風險，如同遊走在生死邊緣上。

據報道，解放軍空軍試飛部隊誕生於1952年，這支人數不多的隊伍，至今犧牲的已有最少32人。

李剛：首要是勇氣

李剛除了殲-20外，也曾試飛經典的殲-10戰機；該款戰機是中國軍工劃時代產品。（網上圖片）

有人說，新型戰機都是試飛員用命飛出來的；有人形容，在和平時期，試飛員是離死亡最近職業，是勇者的事業。李剛後來接受傳媒訪問也時說：「當試飛員，首要具備的品格是勇氣！」

無論如何，李剛接受了挑戰，經過嚴格訓練後於2000年成為戰機試飛員。

此後他試飛過20多種機型，包括一些衍生型號或升級版的戰機，期間遇過的驚險說之不盡；「報告，高度×××米，發動機停了」，類似情況他遇過不知多少次。

由李剛首飛的殲-20於2017年正式服役，有傳媒估計其產量至今或已超過200架。（網上圖片）

李剛職業生涯最光輝一頁，無疑是成為中國「殲-20」的首飛試飛員。

「殲-20」是中國第一款隱形戰機，並具備高態勢感知、高機動性等特徵，是現今世界最先進戰機之一，其服役令解放軍空軍戰力再上一個台階。

其實在首飛之前很久，李剛已開始接觸「殲-20」了，他曾提及第一次看到這架戰機時，其威武外觀和硬朗線條讓他「怦然心動」。

首飛隱形戰機 李剛：時間短「還不過癮」

戰機的設計要試飛員的反饋來不斷完善，李剛與殲-20總設計師楊偉便合作無間。圖為在戰機模擬機上的楊偉。（網上圖片）

隨後半年多時間裏，李剛和首飛小組一直在模擬平台上試驗着「殲-20」操縱系統，熟悉每一個設備、每一個儀錶的功能，還反復練習稍後的試飛科目和動作，以形成肌肉記憶......。

李剛和首飛小組還會提出改進意見，他舉例說：「楊偉（殲-20總設計師）給我們發了很多空白的座艙圖，給了好多電門開關的小圖片，讓我們自己去體驗，把相應的開關貼在自己認為合理的位置，如果大家都貼在一個位置上，說明意見一致；不一致，就開會討論」。

殲-20於2011年1月11日首飛，那是李剛人生最重要時刻。圖為殲-20首飛當天的圖片。（網上圖片）

終於一切就緒，「殲-20」要一飛沖天了。

李剛不會忘記「殲-20」首飛是在2011年1月11日下午1時11分，「時間剛好是八個『1』」。那時他駕駛的「殲-20」驗證機加速、起飛，在一架「殲-10S」戰機陪同下完成多次「通場」，亦即從跑道上空飛過。

18分鐘後，「殲-20」平穩落地，全場再響起歡呼聲。李剛當時曾說：「殲-20」操控性好，感覺很靈敏，「太爽，就是時間短，還不過癮」。

努力20年完成使命 李剛轉戰無人機

李剛（左五）2023年4月出席《長空之王》宣傳活動時說，片中情節「一瞬間將我拉回了與戰友並肩試飛的日子，回想起了那些充滿激情的歲月」。（網上圖片）

他又說：「（「殲-20」的）操作就像我們在手機上玩游戲一樣，從發現目標到導彈發射非常快！」

如此重要的任務為甚麼選中李剛？李剛後來多次被問及此問題，他在央視節目《開講啦》中便調侃自己說：「難道不是因為我長得帥嗎？.........像我這種身材的人，脖子短、個子小，心臟離大腦的距離短，天生抗過載能力就好…。」

這當然是開玩笑。「殲-20」試飛小組籌組時選了12人，到成立時只剩下4人，而「殲-20」的首次試飛由李剛執行，正好證明是他是優秀中的最優秀。

李剛（右）即使離開戰機試飛一線，但仍經常參加活動，與新一代飛行員分享試飛經歷。（網上圖片）

「殲-20」首飛開啟了中國空軍的「20」時代，也宣告了「隱身時代」的到來，大家亦記住掀開時代大幕的首飛試飛員──李剛。

李剛此後又完成很多試飛任務，包括2014年「殲-20」原型機首飛；原型機是定型後可供批量生產的機型。直至2020年，他才結束20年戰機試飛員生涯。

李剛就離開了國防和航空事業嗎？當然不是，他除了參加飛機設計工作外，也繼續試飛，不過試飛的換成了無人機。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：電磁彈射航母總建造師王碩威是「80後」廣東人