殲-20穿雲造洞衝上雲霄！飛行員：上升急轉難度高，具實戰意義

央視軍事日前公布了一段殲-20彷彿穿雲箭般飛上天空，造出一個雲洞的畫面，引發熱議。



參與飛行演示的殲-16飛行員、殲-20飛行員表示，這些其實都是實戰化的飛行動作，也是部隊日常訓練中經常用到的動作，雖然難度大，但也有很強的實戰意義。



據新華社報道，珠海航展有4架殲-20穿雲而來，四機鑽石隊形編隊盤旋，雙機大速度迎頭交叉，單機兩次半滾轉、水平翻轉、斜下降急轉。空軍殲-20飛行員王震指出，這些其實都是實戰化的飛行動作，也是部隊日常訓練中經常用到的動作。

王震指出，這要求飛行員對飛機性能十分熟悉，對周圍環境態勢感知十分清楚，同時還要擁有良好的操縱戰機能力以及滿格的戰斗精神。

王震介紹，殲-20具備高隱身性、高態勢感知、高機動性等特點，飛行演示有難度。「四機鑽石隊形密集編隊，主要考驗的是飛行員精準操縱能力和觀察判斷能力。殲-20涂裝基於隱身設計需求，標志線不明顯，隊形判斷難度大，4架機要進行密切協同、默契配合，才能使動作整齊劃一。”」

報道指出，15分鐘的飛行展示中，為了增強展示效果，飛行員多次調整編隊轉彎坡度，不斷提高難度，在進行大仰角快速向上爬升動作時，飛行員還需要承受近6個G的載荷。

王震提到，「未來空戰態勢越來越復雜，難度強度越來越大，需要我們具備敢打必勝的決心、超前的作戰理念和過硬的技戰術能力，在實戰化訓練中提升打贏本領，時刻做好戰鬥準備，完成好黨和人民賦予的各項任務。」

４架殲-20進行軍機開幕表演

據悉，本次殲-20軍機開幕表演是歷屆以來時間最長一次，2架主機完成「水平８字、編隊轉彎、垂直拉升」等動作後，與另外兩架僚機會合降落。這是亦殲-20首次在表演結束後降落珠海航展現場，近距離與公眾接觸。

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珠海航展主持人介紹，殲20是我國自主研製的第五代戰鬥機，它的研製實現了既定的四大目標—打造跨代新機、引領技術發展、創新研發體系、建設卓越團隊。打造跨代新機，是按照性能、技術和進度要求，研製開發我國自己的新一代隱身戰鬥機。

殲-20總設計師楊偉：軍迷所期待的是其使命 將會把它實現