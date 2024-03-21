廣西22歲實習醫生燒炭　涉事醫院6日內2宗醫生自殺案稱：無法回覆

3月19日，內地網傳廣西南寧市第一人民醫院一名22歲實習生燒炭自殺，被緊急送醫。而就在幾日前，該醫院被曝出一名麻醉科男醫生在洗手間割頸自殺，有傳他曾因規培（培養）協議與醫院產生矛盾。



網傳的南寧市第一人民醫院急診科搶救記錄顯示，2024年3月19日晚上8時10分，一名22歲男性患者被緊急送醫。患者朋友稱約1小時前發現患者昏倒在地，呼之不應，救護人員到場後，在患者房間聞及較濃燒炭味，患者平臥在地，旁邊可見炭盆及安眠藥空瓶，觸摸頸動脈搏動、呼吸消失，瞳孔散大，體溫不升，生命體徵消失。給予心肺復甦持續心臟按壓，面罩球囊通氣後接回醫院就診。

搶救經過顯示，入院後醫護人員持續為患者做胸外按壓、氣管插管、呼吸機輔助呼吸等搶救行為，並請醫院主任醫師查看患者，診斷考慮為意識喪失，懷疑一氧化碳中毒或藥物中毒。目前患者生命體徵消失，有體外人工循環生命體徵支持（ECMO）指征。當晚8時20分，該患者被收入急診深切治療部病房繼續治療。

知情網民稱，該名患者是南寧市第一人民醫院的一名實習生，無奈道「不知道說什麽，只能歎氣」。還有知情人士稱，這位實習醫生在南寧第一人民醫院參加全程教學的全科醫學生。

6日內2宗醫生自殺案

3月14日，廣西南寧第一人民醫院亦曾發生一宗麻醉醫生在醫院廁所割頸自殺事故，家屬趕到時已去世，但至今不清楚自殺原因。有醫院內部人員稱，逝者疑似在規培協議上與醫院產生矛盾，畢業後決定跳槽去其它醫院，但被南寧市第一人民醫院卡住規培證。

規培生是指醫學生畢業後需要以住院醫生的身份，在培訓醫院接受系統性的臨床訓練。事件發生後，南寧市衛健委稱已關注到此事，正在處理。而南寧市第一人民醫院則稱網傳消息不實，但未透露不實在何處。

對於再爆出實習醫生燒炭事件，該醫院稱，無法就事件進行回覆，需聯繫警方。警方則表示要聯繫衛健委，但衛健委截至目前仍未回應事件。

據悉，兩位自殺的醫生，均在廣西醫科大學就讀。3月20日，學校黨委宣傳部表示，已接報這兩宗學生疑似自殺事件，事件具體情況正在調查。

公開資料顯示，南寧市第一人民醫院是廣西壯族自治區一所集醫療、教學、科研、預防保健、康覆於一體的三級甲等綜合醫院，是南寧市醫保定點醫院，是廣西醫科大學第五附屬醫院和廣西醫科大學第五臨床醫學院。