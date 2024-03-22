中國600萬資產富裕家庭數量下跌　深圳億元資產家庭不敵京滬港

胡潤財富報告顯示，中國600萬（人民幣，下同，約合657萬港幣）資產富裕家庭數量15年來再次出現下降，總財富也比上一年下降3.6%。



胡潤研究院星3月19日發布《2023胡潤財富報告》（Hurun Wealth Report 2023）。這是研究院連續第15年發布財富報告，揭示了目前中國財富家庭數量、地域分佈情況以及人群畫像。



中國高淨值家庭最集中的城市呈現「3+2+2」格局，前三大是北京、上海和香港。圖為上海。（資料圖片）

報告顯示，中國600萬資產「富裕家庭」減少0.8%，即4萬戶，至514萬戶；千萬資產「高淨值家庭」減少1.3%，即2.7萬戶，至208萬戶；億元資產「超高淨值家庭」減少3.8%，即5200戶，至13.3萬戶。其中，600萬資產「富裕家庭」總財富下降3.6%至158萬億。

城市來看，中國富裕家庭分布依然保持「3+2+2」的城市群格局——前三大為北京、上海和香港，接著是深圳和廣州，然後到杭州和寧波。最集中的前30個城市，佔全國富裕家庭總數的67%。

億元資產家庭北京排第一 上海第二香港第三

北京仍然是擁有最多億元資產「超高淨值家庭」的地區，比上年減少1,000戶至19,400戶。上海緊隨其後，億元資產「超高淨值家庭」比上年減少770戶至16,830戶。排名第三的香港擁有億元資產「超高淨值家庭」比上年減少600戶，達到11,400戶。另外，廣州(4600戶)、杭州(3550戶)和深圳基本(5700戶)處於一個量級。

北京仍然是擁有最多億元資產「超高淨值家庭」的地區，比上年減少1,000戶至19,400戶。上海緊隨其後。（資料圖片）

深圳的財富群體成為看點。在600萬資產「富裕家庭」分佈中，深圳有17.75萬，比上一年度減少2800戶。在千萬資產「高淨值家庭」分佈中，深圳有7.9萬戶，同比減少1100戶。在億元資產「超高淨值家庭」城市陣營裡，深圳有5700戶，同比減少290戶，在全國城市中排名第四。

報告顯示，財富傳承已經成為當下主流話題。10年內中國將有21萬億的財富傳給下一代，20年內將有49萬億的財富傳給下一代，30年內將有84萬億的財富傳給下一代。

香港和新加坡是中國大陸高淨值人群投資熱點

報告還顯示，中國高淨值人群未來一年的投資首選是黃金，境外資產佔可投資資產的六分之一，香港和新加坡是中國大陸高淨值人群的境外投資熱點地區。

對於富裕家庭變少的原因，胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤說：「2022年，疫情衝擊疊加國際地緣政治格局演變，全球經濟發展不確定性上升，全球範圍內主要國家的私人財富都受到不同程度的衝擊。中國15年來第二次出現高淨值家庭數量下降，總財富也比上一年下降3.6%。根據萊坊的一份研究報告，全球資產淨值達到或超過3000萬美元的超高淨值人士持有的財富總量縮水10%，歐美平均縮水十幾個百分點。」