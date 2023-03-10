胡潤報告：中國億元資產家庭13.8萬戶　香港高淨值家庭數打入三甲

胡潤研究院周五（10日）發布《2022意才·胡潤財富報告》，報告顯示，中國（含港澳台）億元資產家庭達13.8萬戶，而北京、上海和香港為前三大擁有最多「高淨值家庭」的城市。



報告揭示了目前中國財富家庭數量、地域分佈情況以及人群畫像。截至2022年1月1日，中國有518萬戶擁600萬人民幣資產的「富裕家庭」，較上年增加10萬戶，增長率為2.1%。其中，擁有600萬人民幣可投資資產的「富裕家庭」數量達186萬戶，增長率為1.9%。而擁有千萬人民幣資產的「高淨值家庭」有211萬戶，較上年增加5萬戶，增長2.5%。其中，擁有千萬人民幣可投資資產的「高淨值家庭」達111萬戶，增長率為1.3%。

至於擁有億元人民幣資產的「超高淨值家庭」數量，則達到13.8萬戶，較上年增加4600戶，增長3.5%。其中，擁有億元人民幣可投資資產的「超高淨值家庭」數量達8.2萬戶，增長率為3.7%。

而擁有3000萬美元的「國際超高淨值家庭」有9.2萬戶，較上年增加3600戶，增長4.1%。其中，擁有3000萬美元可投資資產的「國際超高淨值家庭」數量達5.8萬戶，增長率為3%。

報告顯示，中國財富家庭擁有的總財富達164萬億元人民幣，較上年增長2.5%，為全年GDP總量的1.4倍。其中，可投資資產達67萬億元人民幣，佔總財富四成。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤介紹，2021年，中國富裕家庭數量增加最多的是上海、北京、廣東和浙江，佔全國增加總數的六成。主因一方面是房地產市場的推動，特別是在一線城市，另一方面是國內股市的帶動。而中國富裕家庭最集中的前30名城市，佔全國富裕家庭總數的68%。

目前，中國高淨值家庭最集中的城市呈現「3+2+2」格局，前三大是北京、上海和香港，其次是深圳和廣州，再次是杭州和寧波。

據介紹，未來10年，中國將有19萬億元人民幣財富傳給下一代，未來20年將有51萬億元財富傳給下一代，未來30年將有98萬億元財富傳給下一代。