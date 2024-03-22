Apple靜安店人潮洶湧　開業1小時即閉店　有港人專程飛上海排隊

位於上海靜安寺的全球第二大、亞洲第一大Apple Store零售店，周四（21日）晚7時正式開業，蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）親臨現場揭幕。開業前現場曾出現大排長龍的景象，更有港人專門趕到上海，惟因人流量超負荷，Apple靜安店營業了一小時左右就提前閉店。



Apple靜安店直面金碧輝煌的靜安寺。（澎湃新聞）

據《第一財經》報道，有從香港專門趕去上海的港人說，自己提前一日就飛到上海，更於開業當日早上6時開始在門口排隊，「當時前面已經有好幾位阿姨媽媽們。」

直至當晚7時，庫克正式打開了Apple靜安旗艦店的大門，長時間向人們揮手致意。他與隊伍最前面的粉絲在店外握手簽名合影後離開，並未有發表講話。

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庫克離開後，大量粉絲湧入店內，現場還有樂隊演奏。據介紹，店內擁有150名員工為客戶服務。不過，Apple方面表示，開業當日，僅營業了一個多小時，夜晚8點半左右，由於外面路況過於擁擠，不得不提前關店。

Apple靜安店是蘋果在大中華區，乃至整個亞洲最大的旗艦店，Apple總投資超過8340萬元人民幣建造，售店等級僅次於紐約第五大道的全球旗艦店。

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Apple靜安店的標緻靈感來源於上海市花白玉蘭，象征上海的創新和開拓精神，該店將是上海的第8間零售店。2010年，Apple浦東店在上海開業，過去的14年內，上海7間零售店接待了超過1.6億次的顧客，線上商店也吸引了大量的訪問者。

目前Apple在大中華地區擁有57間零售店。此次新旗艦店的開張之所以更受關注，是因為正處於應對iPhone在中國銷量下滑的關鍵時期。