莫斯科恐襲逾60死　俄駐華使館：我們得到中國人民哀悼，感謝支持

撰文：許祺安
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位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）3月22日發生嚴重槍擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，調查部門指超過60人喪生。極端組織ISIS宣稱犯案。

俄羅斯駐華使館則在3月23日發文稱，「我們得到中國人民的哀悼，感謝你們的支援」，並附上黑白的使館照表達悼念之意。該篇文章下方不少中國網民留言聲援，並稱「任何針對平民的行為不可忍受。願逝者安息，俄羅斯加油！」、「看到遇難者名單裡還有小朋友，真的很難過，特殊時期希望一定加強安檢，平民好無辜」、「 願逝者安息，必須抓住凶手以及它們背後的人。」

這宗近二十年最嚴重的襲擊發生在莫斯科郊區的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall），俄羅斯搖滾樂團Picnic當時音樂廳正舉行音樂會。有目擊者表示，槍手是從外邊闖入，他們在大堂開槍擊碎玻璃，途人紛紛走避。隨後槍手步入音樂廳，繼續攻擊。

槍手在大堂槍擊，點圖放大：

另有目擊者表示，當時身後傳來猛烈的槍聲，然後人群開始尖叫，紛紛衝向附近的扶手電梯。

音樂廳發生爆炸並出現大火，大火焚燒已令到音樂廳的天花崩塌，消防仍在撲救中，當局指大火目前已經受控，。

俄羅斯當局已把事件定性為恐怖襲擊，目前未知槍手下落。總統普京（Vladimir Putin）已收到匯報，並發出必要指示。

莫斯科槍擊案現場發生爆炸，火光紅紅，點圖放大：

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