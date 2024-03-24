莫斯科恐襲｜｢出門要背國旗｣　中國留學生：有人炒賣國旗和防彈衣

俄羅斯克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）3月22日發生恐怖襲擊，造成嚴重傷亡。內媒《時代周報》報道指，有中國留學生表示，在中國留學生的微信聊天群內傳出「出門要背著國旗」的說法，更有人開始炒賣國旗和防彈衣。



26歲的中國留學生李遠平2年前到莫斯科留學，他表示，在恐怖襲擊發生後，他接到了母親的電話。遠在國內的家人看到了新聞，開始擔心孩子的安危。在電話裏，母親說，「實在不行，回來也沒事的，書讀不讀沒甚麼關係」。

李遠平形容，在留學生的圈子裏，恐懼的情緒正在蔓延。大家擔心起各自的安危。微信群裏有人說，明天是不是要停課了；有人說，接下來先不出門了，不敢拿自己的命來賭；還有人說，地鐵內的警察已經全副武裝，換上三件套，手槍、頭盔、防彈衣。

李遠平更指，中國留學生的聊天群裏更有人做起了生意。他記不清是誰帶了一句頭，「出門要背著國旗」。10分鐘後，就有人在群裏丟出了購買鏈接，賣519盧布，折算下來大概40多元人民幣。在之前，價格基本是25-30元人民幣左右。更讓他意外的是，還有人賣起了防彈衣。

李遠平又指，恐怖襲擊發生後，街上空空蕩蕩的，原本他乘坐地鐵的車站會在周末和上下班高峰擠滿了人，但在23日，他數了下，「不超10個人」。