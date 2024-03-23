莫斯科音樂廳恐襲｜胡錫進：相當於朝著普京的新任期砍了一刀

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳發生恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，最少70人死亡，146人受傷，當中包括兒童。極端組織ISIS認責。



《環球時報》前任總編輯胡錫進則發文稱，普京領導的俄羅斯面臨嚴峻形勢。俄中心地區的安保已經十分脆弱，存在嚴重空白。他寫道，「這次恐襲相當於朝著普京的新任期砍了一刀，讓我們等著看普京會採取什麼辦法開展報復，安撫國民吧。」



胡錫進發文指出，「視訊顯示發起突襲的至少有4個人，他們在音樂廳裡沒有遭到任何抵抗，隨意掃射，行動從容。而且現在只有一人被抓獲，其餘均在逃，也就是說，恐怖勢力有繼續在俄境內作案的能力和機會。而俄境內有多少股這樣的武裝力量也是未解之謎。」

下午16時16分，俄羅斯國際文傳電訊社（Ifax）其後引述克里姆林宮指，俄羅斯聯邦安全局（FSB）負責人向總統普京表示，11人在莫斯科附近被捕，當中包括4名直接參與襲擊的人士。

莫斯科音樂廳恐襲｜克宮：11人被捕 塔吉克否認有公民參與襲擊

槍手在大堂槍擊，點圖放大：

胡錫進表示，儘管「伊斯蘭國」已經聲稱對這起恐襲負責，美國駐俄使館之前還發佈了莫斯科將有恐襲的警告，烏克蘭方面斷然表示與此事無關，但是現實情況是，潛伏在俄羅斯內部的恐怖主義力量與戰場上的烏軍，還有西方支持者形成了合力打擊俄羅斯的某種默契，如果你沒有證據指控他們是「同夥」的話。

胡錫進稱，戰火已經以特殊方式蔓延到俄羅斯中心地區，這次襲擊勢必會鼓舞各路要對俄實施暴力攻擊的力量，而俄要首尾相顧，既在戰場上保持優勢，又維護後方和平局面的強大，將面臨著越來越大挑戰。

胡錫進提到，近段時間，普京等俄領導人開始在一些場合使用「戰爭」這個詞，代替官方之前的「特別軍事行動」說法，克宮發言人佩斯科夫還於昨天做了一次相當正式「我們已處於戰爭狀態」的表態。儘管俄尚未做國家戰爭總動員，但是如果不能盡快取得在烏克蘭的戰場勝利，戰爭對俄羅斯越來越多地區和領域的滲透將很難阻止。

現場發生爆炸，火光熊熊：