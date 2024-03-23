莫斯科恐襲｜中國留學生聽到爆炸聲躲到橋下：有人尖叫，有人摔倒

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳發生恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，最少70人死亡，146人受傷，當中包括兒童。極端組織ISIS認責。



《澎湃新聞》第一時間連線採訪到襲擊發生時身在附近商場內的聖彼得堡國立大學中國留學生陳一鳴。陳一鳴在聖彼得堡留學，在莫斯科轉機。陳一鳴表示，事發地所在的商場離機場不是特別遠，自己當時在思考點什麼菜的時候，突然聽到了非常巨大的爆炸聲。

陳一鳴回憶，「這個聲音大到人根本不可能忽略，我當時就很震驚，但也不知道發生了什麼事情。最初我以為是遇到無人機襲擊了。隨後我又聽到了像放鞭炮一樣的聲音（槍響）。」

據了解，該音樂廳於2009年10月25日正式對外開放，最多可容納超7000人。根據地圖，該音樂廳位於克拉斯諾戈爾斯克市東邊，靠近莫斯科河，周邊還有水族館、購物中心、貿易展覽中心和網球場等。

中國留學生一度以為是無人機襲擊：隨著俄羅斯人逃到橋墩下

陳一鳴指出，一開始商場的民眾非常疑惑，後來聽說有人開槍了，還有人開始向外跑，我就下意識地和飯店裡的俄羅斯人一起跑出商場。當時沒有人指引我們向哪裡跑，我和很多俄羅斯人就跑到了商場外300米左右莫斯科河上的一座橋上。因為當時我還不知道是什麼情況，但我想著如果是無人機襲擊，建築物的結構比較脆弱，在橋墩底下可能會更安全一些。而且很多俄羅斯人也是在向那個方向跑。

陳一鳴提供的影片：

事發大概十分鐘後，我才從Telegram上瞭解到究竟發生了什麼。首先是一些小道消息，在商場內部有兩個地方遭受恐怖襲擊，一個是音樂廳裡邊，然後還有一樓的大廳，也就是商場入口那個地方。但我無法判斷當時聽到的聲音具體是從哪裡傳出來的，只能通過後面一些人拍攝的視頻去判斷。

看Telegram才知道發生什麼事：身邊有人摔倒，有人尖叫

陳一鳴說，剛開始的時候有消息說是無人機襲擊，後來有人說不是無人機，是手榴彈，然後又說開槍了。大概是20分鐘之後，他看到了有人用手機拍攝的視頻，一開始只是從商場裏音樂廳最上面往下拍的一個俯拍視角的視頻，也沒有槍響，但是人們已經陷入了混亂。隨後又看到有第二個視頻里顯示，有三個人拿著自動步槍在一樓的大廳里，對著被逼到玻璃門邊的人在掃射，玻璃門也被子彈擊碎了。

槍手在大堂槍擊，點圖放大：

陳一鳴回憶，自己當時我的第一反應就是震驚，尤其是在看到第二個影片的時候，「因為俄羅斯並不是一個經常發生恐怖襲擊的地方。這種事情你只能在電影裏看到。但當時我向外跑的時候，根本不知道發生了什麼事。」

陳一鳴指出，自己當時在往外跑的時候，看到有俄羅斯人摔倒了，還有女孩子在尖叫，「我身邊沒人受傷，但是我當時遠遠看到有人從商場出來的時候就倒在地上了。」

俄羅斯警方憂慮2015年巴黎恐襲事件重演

陳一鳴表示，警方大概在事發10-20分鐘趕到了現場，警方的直升機也過來了，「之後，我從事發地打車離開的時候都是免費的。」

他指出，普京總統和莫斯科市長第一時間就在網上發布了這個消息，讓大家不要驚慌，待在家裡邊。目前據我所知，這裡所有的公共場合都處在一個不營業的狀態。包括聖彼得堡也是如此，「可以說，（俄羅斯）人員聚集區全部都在一級警戒的狀態。」

陳一鳴表示，自己聽警察說，他們很擔心這次恐怖襲擊像（2015年的）巴黎恐襲一樣，在這個地方炸了之後把警察吸引過來，然後在其他地方再實施恐襲，「而且現在恐怖分子還沒有抓到。有人說是3個人、4個人，也有人說是20個人，具體人數我不太清楚。」

陳一鳴表示，自己現在安全，「我現在已經到了莫斯科市區，和朋友待在一起」。

現場發生爆炸，火光熊熊：