01連線｜中港車、港車北上適用！全國高速公路農曆新年連9天免費

內地春運即將開始，交通運輸部公布，農曆新年期間，私家車可連續9天，免費通行全國收費高速公路。那麼，上述政策是否同樣適用於中港車及港車北上？《香港01》分別致電廣州和深圳相關部門查詢。



農曆新年期間，免費通行全國收費高速公路政策，同樣適用於中港車和港車北上。（視覺中國）

交通運輸部日前發布通知，明確農曆新年期間，小型客車連續9天，可免費通行全國收費高速公路，起止時間為2月9日（除夕）0時至2月17日（正月初八）24時。

至於上述政策是否適用於中港車及港車北上？廣州市12345（政務服務便民熱線）回應指，7座或7座以下車輛，均可享受上述高速公路免費政策，「中港車及港車北上都可以。」

深圳市12328（交通運輸服務監督熱線）亦表示，有收到相關通知，但就是否適用於中港車及港車北上，仍在查詢中，截至目前暫時未有回覆。

內地今年春運時間為1月26日至3月5日，為期40天。（示意圖片/新華社）

值得注意的是，交通運輸部近日已經發布「e路暢通」微信小程序，通過小程序查詢高速公路充電設施位置、實時狀態等信息，若遇到交通事故，亦可通過小程序「一鍵呼救」。

內地今年春運時間為1月26日至3月5日，為期40天，預計人員流動量將創歷史新高。其中，自駕出行客流預計約72億人次，鐵路、公路、水運、民航的營業性客運量將達18億人次，合共約90億人次。

預計今年內地春運期間，全國公路網日均車流量將達3720萬輛，較去年增長7.5%。峰值將會出現在2月17日（正月初八），全國高速公路峰值將達到6520萬輛，客車的流量峰值將達到6270萬輛。