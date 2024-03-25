95後程序員識破論壇神秘網友為間諜　向國安機關舉報獲表彰獎勵

國家安全部消息，2023年，某高新技術企業的青年設計師阿強（化名）舉報，某科技論壇上一名昵稱「暗影Dark」的用戶言行可疑，疑似境外間諜人員。國家安全機關據此破獲一宗網勾案件，並對阿強作出表彰獎勵。



國家安全部介紹，95後青年設計師阿強就職於一家高新技術企業設計部門，目前正參與某國家級項目的研發工作，他平日會在科技論壇上與一些志同道合的朋友交流心得。

最近，阿強發現名為「暗影Dark」的用戶在論壇上傳了一批數據模型的設計參數，但當中披露的參數存在明顯錯誤，於是他在論壇中留言指出。通過網絡交流，「暗影Dark」稱自己也是一名設計人員，且十分欣賞阿強的設計能力，希望兩人成為朋友，雙方便建立了聯繫。

在私聊中，「暗影Dark」經常向阿強分享國外先進數據模型的設計方案，每當阿強問到為何願意無償分享「資源」時，對方總回應「科學技術是沒有國界的，我們共享數據信息可以改變這個世界科技發展的格局」。

受到「暗影Dark」的影響，阿強也開始分享在網上收集到的最新數據模型，但對方似乎對數據模型不感興趣，反而十分關注他的日常工作內容，此舉讓阿強漸漸起疑。

某日，「暗影Dark」表示在工作中遇到瓶頸，希望能夠參考阿強正在參與的國家級項目數據。為解「朋友」燃眉之急，阿強向對方提供了公司的部分公開數據，未料「暗影Dark」向他轉帳了2000元（人民幣，下同），並稱若提供內部數據可獲更高報酬。

由於該項目所使用的模型並不適合商用，商業間諜取得數據也無法轉換成產品投入市場，阿強漸漸意識到「暗影Dark」可能是境外間諜，次日隨即向公司保衛部門說明情況，並在公司的建議下向國家安全機關舉報。

接報後，國家安全機關查明「暗影Dark」為某國間諜情報機關的運用人員，專門通過網絡滲透策反中國涉密敏感崗位人員。經縝密偵查，國家安全機關掌握「暗影Dark」的違法犯罪事實，隨即作出拘捕。

國家安全機關表示，阿強向「暗影Dark」提供數據的行為還不構成間諜行為，由於主動舉報有功，國家安全機關給予5000元現金獎勵。同時，公司也給予阿強20000元獎勵。