陽江核電站年度上網電量首破500億度　10年來持續高端穩定運行

《中國新聞網》報道，中國廣核集團下屬的廣東陽江核電站商運10年來持續高端穩定運行，年度上網電量首破500億度，為粵港澳大灣區可持續發展提供綠色動能。



據悉，2023年陽江核電站上網電量達500.33億度，佔全國核電年度上網電量的12.3%，是國內發電量及上網電量最高的核電站，也是首個年度上網電量突破500億度的核電站。

陽江核電站自2014年3月25日首台機組商運以來，已累計實現上網電量3385.86億度。與同等規模燃煤電廠相比，等效減少標煤消耗超1億噸，減排二氧化碳約2.79億噸，相當於造林約76.18萬公頃，可覆蓋陽江市面積的95%。

2023年4月，航拍中廣核廣東陽江核電站。(中廣核供圖)

此外，2023年陽江核電站機組平均能力因子達94.8%，創全面商運以來的最優紀錄。全廠82%的WANO指標達世界先進水平，6台機組WANO綜合指數均達到滿分。

陽江核電有限公司董事長趙福明介紹，作為中國一次核准建設機組數量最多的核電站，陽江核電站總結並完善群堆管理模式，激發安全生產新動能，建設的6台機組是中國核電技術路線高質量發展的典型樣本，亦為研發具有中國自主知識產權的三代核電技術「華龍一號」奠定了堅實基礎。