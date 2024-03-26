8年斂財51次受賄1934萬　中國足協原常務副秘書長陳永亮獲刑14年

中國足球協會原常務副秘書長兼國家隊管理部原部長陳永亮被控8年間瘋狂斂財51次，受賄逾1934萬元（人民幣．下同）。案件周二（26日）在湖北省鹹寧市鹹安區人民法院一審宣判，陳永亮受賄罪、行賄罪成，數罪並罰下被判有期徒刑14年。



庭審期間，公訴機關指控陳永亮自2015年至2022年斂財51次，非法收受20多間球會、地方足協及個人給予的賄款，總額高達1934.444萬元，數額特別巨大，性質嚴重，影響惡劣。

值得一提的是，陳永亮曾牽涉到2010年時任中國足協技術部主任的李冬生的受賄案中，但這並沒有影響陳永亮的發展。從2015年起，陳永亮先後擔任了中超公司和中國足協多個重要崗位。而憑借其中國足球「老人」的地位，他在中超、中甲等各級比賽中周旋，與某些球會相互勾連，對球會贏得比賽、調整場地，球員入選國家隊、免除處罰等各項請托有求必應，肆意濫用權力。

庭審現場。（央視截圖）

公訴機關還指控陳永亮在中國足協尋求靠山，多次向時任中國足協黨委書記于洪臣行賄，利用其權力或影響力不斷升遷。為感謝于洪臣給時任中超公司董事長馬成全、中國足協黨委書記杜兆才、中國足協換屆籌備組組長陳戌源打招呼，在提拔任職上給予關照，他先後4次給予于洪臣共計90萬元。

這並非當日首名獲宣判的前足協高層，同日，中國足球協會原主席陳戌源被控在長達13年的時間內受賄217次、超過8100萬元的案件於湖北省黃石市中級人民法院一審公開宣判，陳戌源受賄罪成，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄違法所得依法予以追繳，上繳國庫。