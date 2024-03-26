實習律師深圳遭青島警跨省傳喚　稱被剝光豬逼穿囚衣：不讓穿內褲

在山東曉臨律師事務所實習的實習律師張文鵬21日發文稱，他20日在深圳被青島公安局市南分局的民警跨省傳喚，理由是擾亂單位秩序。他更聲稱到了警局後，「進門給我扒了精光，內褲都不讓穿，一個人盯著我換上囚服，持續傳喚八小時」。



內媒《頂端新聞》報道，張文鵬表示，他是20日在深圳被青島市市南分局金湖路派出所傳喚的。他第一時間要求民警出示傳喚證，對方沒有出示。民警並在傳喚過程中把他的手機搶走，劃傷他的手指。到達辦案場所之後，民警才出示傳喚證，理由為擾亂單位秩序。

張文鵬稱，「審訊過程中，他們反覆問我今年1月底去青島市司法局的有關情況，這才知道被傳喚的原因。就這樣審訊持續了近八個小時。直到第二天凌晨四點多才放我回家」。

張文鵬回憶稱，去年青島市司法局曾經通知他所在的律師事務所，說不允許他通過實習面試擔任律師。隨後他就與律師事務所幾個同事跑去青島司法局討說法，順便錄製了兩個影片並反映情況。

張文鵬表示，「他們（民警）說我未經邀請私闖司法局屬於擾亂單位秩序，所以對我傳喚，但我認為司法局是公共場所，我也並沒有擾亂秩序。這個傳喚肯定不符合規定的，我一定會用法律維護自己的正當權益」。

青島市公安局新聞科的工作人員表示，有關張文鵬被傳喚的事，目前由青島市公安局市南分局正在偵辦中，所以無法透露案件辦理情況。但如若當事人認為辦案過程有不妥或者有任何訴求，可通過相關渠道反映。