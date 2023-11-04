女律師當街遭惡徒「榔頭錘爆頭」倒臥血泊　數十路人挺身制止

中國浙江嘉興桐鄉市振興東路上2日16時許發生一起持械傷人事件。影片顯示，一男子手持榔頭多次擊打一女子頭部。行兇過程中，多名路過市民停下了腳步，一起將兇手生擒。據桐鄉公安通報，此事因曹姓嫌疑人與婁姓女受害人糾紛而起。參與制止的群眾沈某某、張某某受傷，但均無生命危險。此案仍在進一步偵辦中。



據《大皖新聞》報導，11月2日下午，網傳一影片顯示，一男子手持榔頭襲擊路過女子，此後被不斷趕來的好心路人協力制服。網傳女受害者是一名律師，當時她剛出法院門，被對方當事人用榔頭猛錘。

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影片中顯示，行兇男子手持榔頭經過振興東路一銀行附近時，注意到從路邊紅色車輛下來的女子。女子在注意到男子行為異樣後已繞車躲避，但男子一直尾隨並突然衝上去用手中的榔頭不斷錘擊女子的頭部，被襲女子試圖躲避，但被行兇者抓住衣領無法逃脫。

此時，一大叔騎車經過，第一時間停車試圖制止，在觀察片刻後撲向行兇男子，並搶奪其手中榔頭。隨後附近保安和路過市民紛紛上前協助，一時間約有數十人圍撲上去，將行兇男子撲倒在地控制起來。

11月2日傍晚6點，事發地附近商家一老闆表示，此事是2日下午發生的，「我當時在店裡，突然門口出現了好多人，具體什麼情況我也不太清楚。」

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附近另一名商家表示，「事情是下午發生的，4點左右。」老闆透露，事情發生後警員和救護人員都第一時間趕到了，不過具體情況其並不清楚，「我們在店裡，看到時事情都已經差不多結束了。」

11月2日晚，浙江桐鄉公安發布警情通報，11月2日16時44分許，桐鄉市梧桐街道振興東路上發生一起持械傷人案，附近群眾與趕到現場的警員，迅速將嫌疑人控制。

經初步調查，犯罪嫌疑人曹男（男，36歲，河南籍）因糾紛，持械將婁女打傷，多名群眾主動制止曹男行兇。其間，沈某某、張某某也受傷。經醫院救治，傷者均無生命危險。目前，案件正在進一步偵辦中。

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