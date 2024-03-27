01獨家︱習馬二會確定在計劃中　另有台灣政治要角或將接力訪京

馬英九將於4月1日至11日二度率團訪問中國大陸，公開行程包括北京，外傳將與習近平舉行「習馬二會」。《香港01》獨家經由北京消息人士確認，習近平與馬英九第二次會面「確定在計劃中」，且北京方面正在積極邀請台灣另外一位重量級政治人物登陸訪問，或將與習近平會面。



馬英九辦公室執行長蕭旭岑3月25日透露，馬英九此行乃「應大陸方面邀請」，且2015年在新加坡舉行的兩岸領導人「習馬會」後，「一別近九年，我們希望能再與老朋友碰面，但一切尊重大陸方面安排」。誰是蕭旭岑口中的「大陸方面」與「老朋友」，外界猜測指的就是習近平，推估「習馬二會」有極高概率成真。

《香港01》獨家向北京消息人士求證，該人士表示，習近平在北京會見馬英九「確定在計劃中」，不過見面的具體時間與形式，仍在溝通與運作之中。

馬英九將於4月1日二度率團訪問大陸，北京消息人士向《香港01》獨家透露，習近平與馬英九會面「確定在計劃中」。圖為2015年兩岸領導人在新加坡舉行「習馬會」。（資料圖片）

北京消息人士還指出，有另一位台灣政治人物表態，在馬英九此次率團訪陸之後，或將接力訪問中國大陸，也可能將與習近平進行會面。至於該名台灣政治人物是誰，北京消息人士說，由於還在積極接洽與邀請中，不方便明確告知，但可知「已卸任」，且「層級極高」。

隨着「務實台獨工作者」賴清德5月20日正式就職的時間逼近，且其副手蕭美琴日前密訪美國與歐洲，再加上金門漁船翻覆事件仍未得到妥善解決，兩岸情勢可謂益發嚴峻。特別是民進黨政府與北京方面毫無溝通的能力與管道，台海緊張局勢有可能一觸即發，相當需要台灣方面具有號召能力的政治人物出面，為兩岸關係和平穩定而積極穿梭，開展出官方之外的另外一條渠道，「習馬二會」的正面意義即在於此。

北京多次表示，「以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一的前景」。由「習馬二會」確定在計劃中可知，儘管民進黨再度贏得接下來四年的台灣執政權，但北京方面仍不放棄「和平統一」的大政方針，還在尋求各種方式和途徑，與台灣方面認同兩岸關係和平發展的人士接觸和溝通。倘若不只有馬英九，還有台灣其他陣營的政治要角挺身而出，相信兩岸關係或將得以緩和，甚至朝着正向的發展循序漸進。